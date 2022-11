El actor ecuatoriano tenía muchas ganas de trabajar bajo la batuta del productor Juan Osorio. "En octubre del 2015 yo aterricé en México y en una presentación de mi primera novela se me acercó [el productor Juan Osorio] y me dijo 'chamaco, te voy a buscar para trabajar'. Me lo encontré otras 300 veces y nunca me buscó hasta que me dice mi mánager 'Juan Osorio quiere trabajar contigo' y hablamos y me dijo 'no había el personaje correcto y esta historia es para ti, quiero que seas tú el protagonista'. Me comentó que iba a estar Daniel [Elbittar], Angelique y tuve que decir que sí desde el momento en el que me llamó por teléfono porque me lo había dicho, ya me tenía el ojo hace 7 años, entonces ya nos traíamos ganas".