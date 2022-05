Así es André Sebastián, el talentoso niño de la telenovela Mi fortuna es amarte Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mi fortuna es amarte Credit: TELEVISA; Mezcalent A sus apenas 5 añitos, André Sebastián se ha robado el corazón del público en la piel de Benjamín, el hijo de David Zepeda, en el actual melodrama estelar de Univision que también protagoniza Susana González. Pero, ¿cómo llegó el talentoso actor infantil al melodrama? ¿Cómo lo definen sus compañeros? ¿Qué nuevos proyectos tiene tras Mi fortuna es amarte? Conócelo aquí. Empezar galería Así llegó a Mi fortuna es amarte André Credit: Instagram André Sebastián André Sebastián fue seleccionado por medio de un casting que convocó en su día el productor del melodrama, Nicandro Díaz, a través del programa matutino hoy en el que se buscaba un niño de entre 4 y 7 años, de cabello oscuro y tez morena. A pesar de que no tenía experiencia en el mundo de la interpretación, André no tardó en ganarse el personaje con su carisma y talento. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Talentosísimo André Credit: Instagram André Sebastián "[André] es un niño talentosísimo. Su mamita siempre estaba en el set cuidándolo. El niño siempre recibió mucho amor de su madre en el set, lo hacíamos sentir cómodo y eso es fundamental para un niño de 5 años que por primera vez se enfrenta a este medio", asegura David Zepeda. 2 de 8 Ver Todo Cautivó al público André Credit: Instagram André Sebastián En cuanto la telenovela comenzó a salir al aire en México en noviembre del año pasado, André cautivó de inmediato al público, como ha sucedido ahora en Estados Unidos, donde el melodrama se transmite por Univision en horario estelar. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Superresponsable André Credit: Instagram André Sebastián "Es un niño superresponsable, dedicado, buen actor. Te trabaja con muchísima verdad", expresa Susana González. 4 de 8 Ver Todo El mejor compañerito André Credit: Instagram André Sebastián André se ganó rápidamente el cariño de sus compañeros, quienes lo cuidaban mucho durante las grabaciones de la telenovela. 5 de 8 Ver Todo Un caballerito André Sebastián Credit: Instagram André Sebastián "Él es muy tierno, es un caballerito. Siempre me agradecía por las escenas", comenta Michelle González, quien interpreta a la malvada Olga. "Lo que me llamaba mucho la atención era como él contenía su energía, como algo nato. Él preguntaba: '¿Es ensayo o grabación?'. Para saber si lo daba todo aún y en cuanto grabábamos él se transformaba". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Imparable André Credit: Instagram André Sebastián La carrera de André no ha hecho más que empezar. Tras su exitoso debut en Mi fortuna es amarte, el actor infantil ya está confirmado para participar en otras dos telenovelas de Televisa. "Ahorita tengo Vencer la ausencia son muy poquitos capítulos y después ya sigue otra que es con Nicandro Díaz otra vez", reveló el niño en una reciente entrevista con el reportero Eden Dorantes. 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! André Credit: Instagram André Sebastián No dejes de ver a André Sebastián como Benjamín en Mi fortuna es amarte a las 9 p. m., hora del Este, por Univision. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

