Así cambiará la programación estelar de Telemundo con la llegada de La reina del sur 3 El estreno de la esperada tercera temporada de La reina del sur con Kate del Castillo como protagonista modificará la programación estelar de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras un dramático escape luego de permanecer cuatro años encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA, Teresa Mendoza tendrá que enfrentarse a un mundo lleno de conspiración, arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con su hija Sofía. Este es el punto de partida de la tercera temporada de La reina del sur, la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo. La ficción, que también cuenta en su elenco con Humberto Zurita (Epifanio Vargas), Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Isabella Sierra (Sofía), Eduardo Yáñez (Antonio) y Lincoln Palomeque (Faustino), entre otros, aterrizará el martes 18 de octubre en la cadena hispana. Kate del Castillo Kate del Castillo es Teresa Mendoza en La reina del sur 3 | Credit: Telemundo A diferencia de lo que ocurrió con sus dos anteriores temporadas, esta se transmitirá a las 9 p. m., hora del Este, en lugar de a las 10 p. m., hora del Este, como había sucedido hasta ahora. Kate del Castillo Kate del Castillo protagoniza La reina del sur 3 | Credit: Telemundo La llegada de La reina del sur 3 obligará a Telemundo a modificar su programación estelar, lo que llevará a su actual drama turco El fuego del destino a tener que cambiar de horario. ¿Cuándo termina Infiel? Cansu Dere Cansu Dere es Asya en Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO El drama turco que protagoniza Cansu Dere, la inolvidable Zeynep de Madre, se despedirá de la pantalla de Telemundo el lunes 17 de octubre a las 10 p. m., hora del Este. Infiel Cansu Dere, protagonista de Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Su lugar no lo ocupará la tercera temporada de La reina del sur, sino el también drama turco El fuego del destino, que hasta ahora se ha venido emitiendo a las 9 p. m., hora del Este. El fuego del destino Escena de El fuego del destino (Telemundo) | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fuego del destino cambia de horario La ficción, que gira alrededor de cuatro mujeres, Cemre (Demet Evgar), Ruya (Dilan Deniz Çiçek), Çicek (Hazar Ergüçlü) y Tomris (Zuhal Olcay), que deciden tomar el control de sus vidas después de estar al borde de la muerte, dejando atrás su pasado para buscar justicia y descubrir el verdadero amor, pasará a emitirse desde el martes 18 de octubre a las 10 p. m., hora del Este.

