A diez años de haber encabezado la exitosa telenovela Victoria, Arturo Peniche regresa a las pantallas de Telemundo el próximo martes 30 de julio como parte del elenco protagónico de Preso No.1, la nueva superserie de la cadena que narra la historia de Carmelo Alvarado (Erik Hayser), un hombre de origen humilde y valores inquebrantables que, gracias a su carisma e inteligencia, llega a convertirse en el presidente de México. Pero todo cambia cuando es acusado y encarcelado injustamente por un fraude millonario que no cometió, lo que causa un escándalo en el país. A días de su estreno, el actor mexicano, que graba actualmente en México la nueva comedia romántica de Televisa Cita a ciegas, nos cuenta todos los detalles de su participación en esta nueva ficción de Telemundo.

La serie marca su regreso a las pantallas de Telemundo después de más de 10 años, ¿cómo se siente?

Me siento muy contento de regresar a las filas de Telemundo, satisfecho, pleno y sobre todo con un proyecto tan importante y tan interesante como es Preso No. 1. Y además muy agradecido con este gran personaje.

¿Que recuerdos guarda de su época en Telemundo con telenovelas como Victoria y El Zorro la espada y la rosa?

Los más gratos recuerdos porque además fueron dos series que se hicieron en Colombia. Tuve la oportunidad de conocer un país tan hermoso como Colombia, de saber de su cultura, de su gente, de sus etnias… El Zorro fue la primera telenovela que se hizo en Full HD y Victoria también marcó mi vida, es una de las telenovelas más repetidas a nivel mundial y eso denota que hicimos un trabajo maravilloso con una producción maravillosa como la de Telemundo y RTI Colombia.

En Preso No. 1 no lo veremos precisamente ni de bueno ni de galán, ¿qué nos puede contar de Pedro Islas, su personaje?

Pedro Islas es un personaje que sí definitivamente marca mi carrera, es un personaje que no es de mi edad y sin embargo se logró. Es un personaje lleno de matices porque es oscuro, transparente, manipulador, egocéntrico, soberbio y eso me dio la oportunidad de poder explayarme como intérprete. Pedro me ha dejado un muy buen sabor de boca.

Image zoom Arturo Peniche es Pedro Islas en Preso No. 1 Cortesía TELEMUNDO

La serie habla de la corrupción que existe en la clase política, ¿qué tanto de realidad diría que tiene la ficción?

Yo creo que sí tiene mucho de la realidad pero le falta mucho también porque la realidad es todavía más terrible, pero es una forma de poder decir a la gente que en México la política es un asco. En México la política nada más sirve para hacer cosas turbias, no sirve para beneficio de los mexicanos y lo estamos viendo en la actualidad y este tema es un tema muy actual y no nada más en México, también en muchas partes del mundo por no decir que en toda América y en Estados Unidos… Sucede todos los días. Es una historia que sí está muy cerca de la realidad pero yo digo que la realidad es un poco más intensa.

¿Que faceta de Arturo Peniche como actor veremos en esta serie que no hayamos visto antes?

Van a ver una interpretación de un personaje muy oscuro, van a ver un trabajo que yo siento que fue quirúrgico, desde la dirección, la fotografía, la interpretación de cada uno de los personajes dentro de la historia. Se logró algo muy bueno. Y de lo que no han visto de mí es la madurez con la que está tratado el personaje.

Al tratarse de una serie en vez de una telenovela, ¿ha sido muy diferente la forma de trabajar con respecto a sus anteriores proyectos?

Sí definitivamente sí, la narrativa fotográfica cambia, la narrativa de dirección cambia… Yo pienso que esta serie tiene también todos los ingredientes para poder ser interesante para el público porque mantiene el drama, la tragedia, la acción, el suspenso y mantiene la incertidumbre porque todos los personajes, inclusive hasta el mismo presidente, son oscuros, todos tienen un pasado oscuro que va aflorando poco a poco dentro de la historia y entonces se van viendo los perfiles de cada uno de los personajes y eso es una parte interesante de Preso No.1. El formato y la narrativa visual es absolutamente diferente al formato de telenovela.

Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images

¿Cuáles diría que son los ingredientes que hacen especial a Preso No. 1?

Yo pienso que los ingredientes más importantes de esta historia son el nivel de producción, el nivel de narrativa fotográfica, el nivel de interpretación y dirección de cada uno de los actores y directores. Está contada diferente y pienso que eso va a ser un gancho muy importante para el público y es además la diferencia de todos los demás trabajos que he hecho. Y regresar a Telemundo es un placer. Yo siempre he estado muy a gusto en donde trabajo y en este caso me toca estar ahorita con Telemundo y es una gran empresa, es una empresa internacional y la gente que está detrás de cámaras es maravillosa: la gente de producción, la gente de dirección hablo a nivel ejecutivo es increíble. Me la pasé muy bien haciendo esta serie para todos ustedes.

Preso No. 1 se estrena el martes 30 de julio a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.