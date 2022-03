Fallece Arturo Bonín, primer actor de la serie argentina Rebelde Way El inolvidable rector Marcel Dunoff de la exitosa telenovela juvenil fallecía a los 78 años con todavía un montón de planes sobre la mesa y el infinito aplauso de varias generaciones de actores y espectadores. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos años antes de que Rebelde, el grupo y la telenovela mexicana bajo el mismo nombre, diera la vuelta al mundo, los espectadores ya disfrutaron de su predecesora: Rebelde way. La famosa serie argentina nacía en el 2002 con un éxito tanto nacional como internacional gracias a sus temas de la vida real abordados desde el marco de la escuela en la ficción Elite Way School. Entre sus personajes más entrañables estaba el del rector del citado colegio Marcel Dunoff, interpretado por Arturo Bonín, un ser amoroso a quien todos querían y recurrían en momentos de pura rebeldía. El primer actor de este y otros títulos inolvidables fallecía esta semana a los 78 años de edad y antes de lo que su público, sus familiares y colegas hubiesen querido y esperado. Arturno Bonín Arturno Bonín | Credit: Escena de Rebelde way El que ejerciera de director de la revolucionaria escuela Elite Way School llegó a los corazones de los televidentes con su peculiar sentido del humor, su ternura y sus enfados tan divertidos. Pero la carrera de Arturo no solo se reduce a esta serie de comienzos de milenio. El primer actor argentino que preparaba un nuevo proyecto con su esposa de más de 4 décadas, Susana Cart, también formó parte de trabajos televisivos tan relevantes como Dulce amor, Nueve lunas, Vida robadas o su más reciente La persuasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cine, su otra gran pasión, también le acogió con los brazos abiertos con títulos históricos como Los hijos de López, Abierto día y noche, Los pasajeros del jardín, Casi no nos dimos cuenta, Contar hasta diez, Sentimientos: Mirta de Liniers a Estambul, Fuego gris o La pluma del ángel, entre otras decenas de filmes. Pero fue su matrimonio con su esposa y su vida familiar lo que sin duda supuso su mayor éxito. A través de un sentido comunicado, los suyos dieron a conocer la triste noticia. "Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida. Arturo amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y lo respetan. Agradecemos todo el afecto recibido", cierra el escrito. Su partida ha sido recibida por sus colegas de profesión con profunda tristeza y desde el amor y el respeto han querido honrarle y agradecerle su compañerismo por tantos años. Entre ellos, la venezolana Catherine Fulop, quien a través de sus redes compartió una de las muchas y divertidas escenas que compartieron en la remarcable serie. "Qué triste noticia, hoy tenemos que despedir a un gran actor, Arturo Bonín, es fuerte pensar que no volveremos a compartir escenario, pensaré que hiciste un viaje largo y ahora estás en un hermoso lugar de privilegio. Fortaleza para tu familia y amigos. QEPD, te quiero amigo", expresó. Condolencias para sus seres queridos. Gracias por todo, maestro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece Arturo Bonín, primer actor de la serie argentina Rebelde Way

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.