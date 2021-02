Close

EXCLUSIVA Armas de mujer ¡presenta su reparto estelar! La primera serie producida por Telemundo para la plataforma Peacock contará con cuatro protagonistas femeninas: Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo Global Studios ya comenzó a grabar en Miami Armas de mujer, la primera serie original en español que estrenará la plataforma de NBCUniversal, Peacock. Además de Kate del Castillo, cuya participación protagónica fue confirmada a principios del año pasado, esta esperada comedia dramática contará con otras tres protagonistas femeninas: Roselyn Sánchez (Gran hotel), Sylvia Sáenz (Betty en NY) y Jeimy Osorio (Celia). De los creadores de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur, Armas de mujer centra su historia en cuatro mujeres –Ángela (Kate), Sofía (Roselyn), Viri (Sylvia) y Esme (Jeimy)– que sufren la peor pesadilla de sus vidas después de que la policía arreste a sus maridos por estar vinculados a la misma organización criminal. Acostumbradas a una vida de abundancia, ahora necesitarán unir fuerzas de la forma más inusual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate del Castillo interpretará a Ángela, la esposa del contador del cartel y líder fortuita de este grupo de mujeres que pasarán de ser esposas despreocupadas viviendo en casas lujosa a mujeres dispuestas a utilizar todas las armas a su alcance para sobrevivir. Image zoom Kate del Castillo | Credit: Peacock Roselyn Sánchez dará vida a Sofía, la dura esposa del asesino del cartel. Una obsesión nociva llevará a Sofía a lugares oscuros, obligándola a tomar decisiones imperdonables. Image zoom Roselyn Sánchez | Credit: Peacock Sylvia Sáenz personificará a Viri, la esposa de uno de los jefes supremos en la jerarquía del cartel. Aunque Viri es tímida, hará cualquier cosa para tratar de controlar a su familia y evitar que se escapen entre sus dedos. Image zoom Sylvia Sáenz | Credit: Peacock Por último, Jeimy Osorio se adentrará en la piel de Esme, la esposa independiente y valiente del líder de los asesinos del cartel. Impulsada por el deseo de recuperar su antigua vida, queda claro que su propia vida está por encima de todo. Image zoom Jeimy Osorio | Credit: Peacock La serie, en la que también participa Matías Novoa, se estrenará a finales de año por Peacock.

