Armando Araiza, así es su vida actual tras ocho años alejado de las telenovelas By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Prensa Danna El actor mexicano, que ha participado en exitosas novelas de Televisa como Quinceañera, Mi pecado y Llena de amor, grabó su último melodrama, Abismo de pasión, en el 2012. Desde entonces se ha mantenido alejado de la televisión. En entrevista exclusiva con People en Español, el hermano de Raúl Araiza nos comparte cómo es su vida actualmente y nos habla de su faceta más desconocida: la de papá. Armando Araiza inició su carrera siendo apenas un jovencito en exitosas novelas de Televisa como El maleficio (1983), Quinceañera (1987) y Dulce desafío (1988), entre otros títulos. Durante dos décadas, el actor mexicano participó casi de forma ininterrumpida en aproximadamente 20 inolvidables melodramas mexicanos, siendo los más recientes Llena de amor (2010) y Abismo de pasión (2012). En el 2012, tras dar vida a Horacio en la citada telenovela protagonizada por Angelique Boyer, David Zepeda y Mark Tacher, el hermano de Raúl Araiza se alejó completamente de la televisión. "Efectivamente llevo algunos años sin aparecer en televisión y no por nada en particular, es solo que la vida y el camino del entretenimiento me han llevado a realizar más cine, teatro y todo tipo de entretenimiento que nos dan hoy las nuevas plataformas digitales: actuando, realizando y produciendo contenidos digitales para entretenimiento y para publicidad", explica Armando en entrevista con People en Español. "Me gusta estar enfrente y atrás de cámaras. Así que feliz continúo trabajando en distintas formas para todas las personas que apoyan y disfrutan el entretenimiento", agrega. El actor de 50 años no descarta regresar algún día a la televisión. "Me encantará volver a hacer televisión en donde sea, en cualquiera de sus formas. La extraño", confiesa. "La televisión tiene una gran proyección y el día de hoy con los avances tecnológicos muero de ganas por volver a hacerla, no cabe duda de que se pueden hacer cosas maravillosas y de calidad". Si algo disfruta al máximo el actor, además de su carrera, es su faceta como papá. "Mis hijas son mis grandes amores eternos, mis guerreras de vida", afirma sin dudarlo. "Los hijos aprenden no de lo que uno les dice, sino de lo que ven. Ser papá es mi papel más difícil, pero el mejor. El que más disfruto. Comunicación, confianza, respeto y amor son mi fórmula". Si sus hijas son sus "grandes amores eternos", su mamá, la reconocida actriz mexicana Norma Herrera, es su 'gran tesoro'. "Afortunadamente se encuentra feliz y en perfectas condiciones, todas ellas [refiriéndose también a sus hijas] sanas y más hermosas que nunca". "El día de hoy lo vivo intensamente, responsablemente y escuchando opiniones de médicos expertos en el tema de salud y con mi familia hago lo correcto. Estoy en mi casa seguro y si encuentro la posibilidad de ayudar a alguna persona que nos necesite sin duda lo hago. Mantenernos en un lugar seguro, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias es nuestra misión más importante el día de hoy. Al mismo tiempo de vivir día a día responsablemente en el tema de salud, en el tema familiar disfruto mucho amando y cuidando a mi familia", comparte. "Trabajo desde mi hogar en distintas cosas: proyectos como actor, creativo en publicidad, produciendo y editando contenidos para clientes y tratando de estar activo en social media. Y al igual que todas las personas, esperando luz verde para volver pronto a reactivar mis actividades normales en mi vida profesional y personal". "Tengo pensado hasta que me muera seguir dedicado al entretenimiento en todas sus formas. Me encanta crear cosas, trabajar para el público, entretenerlo, divertirlo. Mi compromiso siempre es con la gente y conmigo mismo. Mi gran oficio es actuar. Mi gran pasión es vivir sano e intensamente. Amar, amar, amar", concluye.

