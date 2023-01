Ariadne Díaz revela la telenovela que quería protagonizar y terminó siendo para Maite Perroni La actriz mexicana reveló en una charla con 'Noveleando' que hizo el casting, pero que la llamaron para avisarle de que se habían decantado por Maite ¡por este motivo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Ariadne Díaz no quería que finalizaran las grabaciones de Vencer la ausencia, telenovela que protagoniza junto con Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni y que se transmite actualmente por Univision a las 8 p. m., hora del Este. "Fue una novela muy padre, muy a gusto de hacer. Fue una novela que me dolió que se acabara", reconoció la actriz mexicana este lunes en una entrevista con Noveleando, un perfil de Instagram especializado en telenovelas manejado por Chema Torres. "Generalmente los proyectos cuando se acaban por más que quiera yo a mis compañeros y todo es así como 'qué bueno, ya no podía más'. Pero como esta es una novela tan ligera, al menos así la sentí yo, fue una novela corta, el peso estaba repartido en 4 protagonistas, también en 4 protagonistas hombres, todos nos conocíamos, estaba trabajando con Danilo, estaba trabajando con David, o sea con gente ya muy querida…". Durante la entrevista, Ariadne hizo varias confesiones sobre su exitosa y extensa carrera en el mundo de las telenovelas, como el melodrama que quería protagonizar en 2015 y que terminó protagonizando Maite Perroni debido a que "querían que fuera una mujer como más dulce". Ariadne Díaz Ariadne Díaz en una escena de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent "El proyecto en sí no lo conocía bien pero tenía ganas de trabajar porque estaba yo pasando ahí como una situación complicada en mi vida y entonces fui a hacer casting… En aquel momento me acuerdo que hice casting y yo me emocioné muchísimo. Estaba viviendo como un momento así un poco complicado, entonces dije 'ay no, me iría superbien quedarme en esto…'. Y al final me acuerdo que justo estaba tomando un vuelo así antes de despegar y me habla Rosy [Ocampo, productora], lo cual le agradezco mucho la educación de decir 'no quedaste', para decirme 'oye Ariadne nada más para decirte que nos decidimos por otra actriz…', rememoró la intérprete, quien supera los 6 millones y medio de seguidores en la red social Instagram. Ariadne se refiere a Antes muerta que Lichita, telenovela que protagonizaron en 2015 Maite Perroni y Arath de la Torre bajo la producción de Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Antes muerta que Lichita Maite Perroni fue Lichita en Antes muerta que Lichita | Credit: Mezcalent "Me acuerdo que Rosy me dijo en ese momento 'es que el focus group arrojó que querían que fuera una mujer como más dulce y a ti te perciben como una mujer fuerte'. Y yo para mis adentros pensé 'híjole, yo siento que soy bastante dulce", contó entre risas. Lo que en ese momento no le permitió interpretar a Lichita, más tarde sería lo que la llevaría a protagonizar el exitoso melodrama La doble vida de Estela Carrillo, también de la productora Rosy Ocampo. "Me vino perfectamente que más bien su apreciación de mí fuera la de una mujer fuerte porque los mejores proyectos que he tenido en mi carrera me los ha dado ella y justamente han tenido que ver con la fortaleza y con la valentía y con la garra y con el empoderamiento, entonces dije bendito Dios que no me haya percibido de esa forma porque eso me dio la posibilidad de hacer personajes que para mí eran muy interesantes, entonces siempre todo [pasa] por algo, siempre todo pasa para una situación mejor", aseveró la pareja del también actor Marcus Ornellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ariadne también confirmó en el directo con Noveleando que hizo casting recientemente para protagonizar la nueva telenovela de José Alberto Castro, productor de exitosas historias como Cabo y La desalmada, pero que aún no sabe si será finalmente ella la elegida.

