Ariadne Díaz: "Para mí me significa tanto regresar a las telenovelas después de cuatro años. Pasé por muchas cosas" La actriz mexicana protagoniza Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. "A veces cuando lo tenemos todo damos por hecho todo y un día cuando ya no lo tenemos todo nos damos cuenta que había que estar agradecidos, y hoy estoy en ese punto", dijo en la presentación a prensa del melodrama. Ariadne Díaz es una de las cuatro protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. La telenovela marca el esperado regreso de la actriz mexicana a los melodramas tras casi un lustro de ausencia en la pequeña pantalla. "Para mí me significa tanto regresar a las telenovelas después de cuatro años", reconoció Ariadne este miércoles durante la presentación a prensa de la telenovela. "Pasé por muchas cosas. La verdad es que viví cosas muy fuertes, muy profundas que creo que hoy me hacen ser, espero yo, mejor actriz porque he logrado conectar con cosas que antes daba yo por hecho", se sinceró. "A veces cuando lo tenemos todo damos por hecho todo y un día cuando ya no lo tenemos todo nos damos cuenta que había que estar agradecidos y hoy estoy en ese punto", agregó. Ariadne Díaz Ariadne Díaz es Julia en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision La heroína de exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a la productora ejecutiva de la telenovela por haberla esperado. "Estoy sumamente agradecida con Rosy [Ocampo], ella sabe por cuántas cosas: por su paciencia, por esperarme, por saber por cosas que yo estaba pasando y darme esa oportunidad de que yo estuviera bien para volver", expresó emocionada la intérprete de 35 años. Ariadne Díaz Ariadne Díaz es Julia en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision En Vencer la ausencia, Ariadne interpreta a Julia, una madre amorosa y luchona que 'moverá cielo y tierra' para dar con el paradero de su esposo, quien desapareció de su vida sin dejar rastro. "Julia tiene mucho de mí la verdad", aseveró Ariadne. "Las dos somos mamás, las dos tenemos familias muy bonitas. La verdad es que tengo la suerte de que Julia tiene una familia padrísima". Ariadne Díaz Julia (Ariadne Díaz) y su familia en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision La bella actriz destacó el gran acierto de la productora "de hacer estas historias que verdaderamente van tan de la mano con la realidad de lo que estamos viviendo". "Yo creo que ningún elemento se le olvidó: desde el influencer hasta la violencia de género, hasta estas cosas de enfermedad… Están muy empatadas con lo que vivimos día a día", dijo. Vencer la ausencia narra la historia de cuatro mujeres cuya entrañable amistad se resquebraja cuando, a causa de un mismo accidente, pierden lo que más amaban. Tras descubrir que detrás de aquel suceso hay un misterio que las une, deberán decidir entre vencer la ausencia y las pérdidas en soledad, o reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía. Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision La telenovela se estrena el lunes 18 de julio en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

