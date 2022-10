Ariadne Díaz y Sebastián Rulli protagonizarán Más allá de ti Tras Vencer la ausencia y Los ricos también lloran, la actriz mexicana y el galán argentino protagonizarán juntos Más allá de ti. Historia, elenco y más detalles aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Rulli Sebastián Rulli y Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent (x2) Ariadne Díaz se mantuvo varios años alejada de la televisión, pero ahora que regresó con la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, que Univision estrenó esta semana a las 8 p. m., hora del Este, con gran éxito de audiencia, no parece que quiera volver a ausentarse. La actriz mexicana, quien supera los 6 millones de seguidores en Instagram, hace menos de dos meses que concluyó su participación en Vencer la ausencia y ya se encuentra grabando una nueva historia original en este caso para ViX+, el servicio premium de streaming de TelevisaUnivision. La serie de suspenso sobrenatural lleva por título Más allá de ti y es la primera creación de la productora y showrunner Rosy Ocampo, creadora de la exitosa saga 'Vencer', para ViX+. Ariadne Díaz Ariadne Díaz se oscureció el cabello para Más allá de ti | Credit: Instagram Ariadne Díaz "Esta es una serie que presenta temas sociales modernos y eleva el drama a través de la narración sobrenatural. Me sentí empoderada para crear un thriller único por el increíble equipo de ViX+ y creo que nuestro enfoque creativo resonará con el público latino", dijo Ocampo. Ariadne compartirá por primera vez set de grabación en esta historia con uno de los galanes más exitosos y queridos del medio, Sebastián Rulli, quien llevará el rol protagónico masculino. Ariadne Díaz Sebastián Rulli Left: Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Right: Sebastián Rulli | Credit: Mezcalent ¿Quiénes conforman su elenco? Junto a ellos estarán Lisa Owen, Dominika Paleta, Patricia Reyes Spíndola, Salvador Sánchez, Arturo Ríos, Gustavo Sánchez Parra, Anna Silvetti, Nacho Tahhan y María Perroni. ¿De qué va la historia? Más allá de ti cuenta la historia de una expolicía latina llamada Amy (Ariadne), quien lucha desesperadamente por la custodia de su hijo. Ella descubre que puede comunicarse con los muertos y lo usa para convencer a un político poderoso de que, a cambio de poder comunicarse con su difunta esposa, reabra el caso del padre de su hijo que está encarcelado injustamente. María Perroni María Perroni, Rayo en Vencer la ausencia (Univision), forma parte del elenco de Más allá de ti | Credit: TelevisaUnivision Durante ese proceso, Amy y el político se enamoran, lo que hace que inesperadas fuerzas sobrenaturales amenacen la vida de todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos sentimos orgullosos de esta nueva brillante serie a cargo de Rosy Ocampo. La combinación de una sólida trama de suspenso con elementos sobrenaturales y una apasionada historia de amor que hace de Más allá de ti una producción muy atractiva para un público amplio y diverso", dijo Vincenzo Gratteri, vicepresidente sénior de desarrollo de ViX+. Más allá de ti se estrenará el próximo año a través de ViX+.

