Ariadne Díaz revela en qué telenovela que protagonizó no recibió "un buen trato": "La pasé mal" "Yo nunca conté esas cosas", reconoció la actriz mexicana. "Hay producciones donde no volvería a trabajar y esa es una de ellas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Ariadne Díaz es sin duda uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. La actriz mexicana ha protagonizado exitosas telenovelas que la han posicionado en el gusto del público. Pero la pareja del actor brasileño Marcus Ornellas y mamá de Diego no ha tenido una buena experiencia de trabajo en todos los melodramas en los que ha participado. En concreto, hay una telenovela de la que no guarda bonitos recuerdos. Ariadne Díaz Ariadne Díaz en un evento en julio de 2023 | Credit: Mezcalent "La pasé mal, yo hay producciones donde no volvería a trabajar y esa es una de ellas", confesó recientemente Ariadne en una entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones (Tlnovelas). Ariadne Díaz Ariadne Díaz en mayo de 2023 | Credit: Mezcalent La actriz, quien está a punto de alcanzar los 7 millones de seguidores en Instagram, se refiere a Llena de amor, melodrama que protagonizó en el año 2010 bajo la producción de Angelli Nesma. Ariadne Díaz Ariadne Díaz en la presentación de la telenovela Llena de amor en 2010 | Credit: Mezcalent "Era mi primer protagónico sola, entonces todo lo que funcionaba era de todo el equipo, lo que no funcionaba era Ariadne. Y después con los años me di cuenta que es así, no importa si eres la protagonista o eres el menos protagonista, siempre la culpa irá al más novato, entonces yo ahí la pasé mal, o sea sí había muchas groserías", se sinceró la intérprete de 36 años. Ariadne Díaz Ariadne Díaz en la presentación de la telenovela Llena de amor en 2010 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ariadne, quien regresó el año pasado a los melodramas como protagonista de Vencer la ausencia tras varios años alejada del género televisivo que la vio nacer como estrella, reconoció que nunca había hablado de este tema públicamente. "Yo nunca conté esas cosas", dijo. "Yo soy como muy dama en ese sentido, por más que la haya pasado mal y uno se podría descoser y con derecho como que al final digo ya pasó y para qué expones cosas que pasaron…". Pero "sí, sí la pasé mal. No era un buen trato, no lo era", aseveró.

