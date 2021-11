"Yo hace mucho no trabajo así". Ariadne Díaz revela el motivo detrás de su renuncia a Malverde Ahora que ya se estrenó la superserie, ¿la actriz considera que tomó una buena decisión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz, Pedro Fernández, protagonista de Malverde | Credit: Instagram Ariadne Díaz; TELEMUNDO La elección de los protagonistas de Malverde: el santo patrón, la superserie de época que transmite Telemundo a las 10 p.m., hora del Este, dio mucho de qué hablar en su día. Aunque los elegidos finalmente fueron Pedro Fernández y Carolina Miranda, lo cierto es que la ficción iba a ser protagonizada en un inicio por Fernando Colunga y Ariadne Díaz, quienes decidieron bajarse inesperadamente del barco poco tiempo antes de iniciar las grabaciones. Ahora que la superserie se encuentra al aire, Ariadne fue cuestionada en un reciente encuentro con medios de comunicación en México sobre el motivo detrás de su renuncia. Sincera como siempre, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La doble vida de Estela Carrillo y La malquerida explicó que la incertidumbre de no saber quién iba a protagonizar la superserie tras la salida de Colunga la hizo tomar esta drástica decisión. "De repente nos dijeron que ya no estaba quien iba a estar, entonces yo no puedo empezar un proyecto así. A mí me dijeron 'tienes llamado el lunes' y yo 'ah, muy bien pero, ¿con quién?'. 'Pues en eso estamos, no te podemos decir'. Entonces dije 'pues no'. Yo hace mucho no trabajo así, o sea hace muchos años yo dejé de trabajar así en la incertidumbre", aseveró. Malverde Carolina Miranda y Pedro Fernández, protagonistas de Malverde | Credit: Telemundo (x2) "Esa es la situación, entonces yo dije 'yo no puedo andar con el alma en un hilo de si quién va a ser, si quién no va a ser' y por eso tomé mi decisión", agregó la mamá de Diego, quien dejó claro que en ese momento no se sabía que Pedro Fernández iba a interpretar a Malverde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que la actriz considera que tomó una buena decisión? "Bien o mal no sé, tuve que cargar con esa decisión y hoy creo que fue una buena decisión", aseguró Ariadne, quien se encuentra alejada desde hace varios años de las telenovelas.

