Ariadne Díaz regresa al universo 'Vencer', reencuentro de Mi corazón es tuyo, y más noticias ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Instagram (x2) Tras Vencer la ausencia, la actriz mexicana vuelve a adentrarse en la piel de Julia en la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer'; 5 de los integrantes de la tropa Lascuráin se reunieron en México a 8 años del final de Mi corazón es tuyo; Carolina Miranda debuta con éxito en los melodramas de Televisa, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería Regresa al universo Vencer Ariadne Díaz Credit: Instagram Ariadne Díaz Ariadne Díaz, quien fuera una de las cuatro protagonistas de Vencer la ausencia, tendrá una participación especial en la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. La actriz mexicana grabó esta semana sus escenas. "Estoy muy pero muy emocionada de pasarle la estafeta a las nuevas cuatro protagonistas de esta franquicia y a todo el elenco de esta superproducción", expresó la intérprete. "Volverme a vestir de Julia, reencontrarme con toda la producción... de verdad no saben qué emoción, cuántos recuerdos me trajo". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Emotivo reencuentro Mi corazón es tuyo Credit: Instagram; TelevisaUnivision A 8 años del final de la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo, 5 de los integrantes de la tropa Lascuráin, Nando (Polo Morín), Guille (José Manuel), Alicia (Isidora Vives), Luz (Isabella Tena) y Álex (José Pablo) se reunieron recientemente en México para ponerse al día con sus vidas y recordar los inolvidables momentos que vivieron juntos entre 2014 y 2015. 2 de 6 Ver Todo Debuta con éxito Carolina Miranda Credit: Instagram Carolina Miranda Carolina Miranda, la inolvidable 'Señora Acero', debutó esta semana por la puerta grande en las telenovelas de Televisa como protagonista de Tierra de esperanza. El melodrama aterrizó este lunes con gran éxito en México a través del horario estelar de Las Estrellas. El primer episodio "se colocó como la emisión de mayor audiencia en televisión abierta al registrar más de 6.7 millones de personas", superando así a su competencia por 215%, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. 3 de 6 Ver Todo Anuncio ¡Qué cambio! Cynthia Klitbo Credit: Instagram Cynthia Klitbo Así lucirá Cynthia Klitbo como parte del elenco de Minas de pasión, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León. "Mis nuevas compañeras de trabajo: Manila y Lupita", escribió la actriz mexicana junto a esta imagen que publicó en Instagram. 4 de 6 Ver Todo Hasta siempre Angelique Boyer Credit: Instagram Angelique Boyer El amor invencible (Univision) llegó a su fin la semana pasada en México. Su protagonista, Angelique Boyer, se despidió así de su participación en esta exitosa historia a través de las redes sociales: "El amor invencible, un proyecto que nos quitaba el sueño de tanta emoción. Cada situación nos llevaba a desafíos increíbles. Gratitud fue un sentimiento constante por las personas que me rodearon por ese amor que me dieron. Gracias compañeros de años y muchos nuevos a quienes agradezco conocer y deseo reencontrar en el camino. Una nueva generación me conmovió en el set, gracias por conectar. A Juan Osorio [productor] y a su gran equipo, a todos los escritores gracias por Leona Bravo que junto con mis directores creamos una mujer que rompió con todos los estereotipos de lo que debe ser una mujer ante la sociedad para ser feliz y sentirse plena. Gracias al público por interactuar y por todo el apoyo". 5 de 6 Ver Todo ¡3, 2, 1... acción! Scarlet Ortiz Credit: Cortesía Esta semana comenzó a grabarse en Venezuela Dramáticas, la teleserie que marca el esperado regreso como protagonista de Scarlet Ortiz. La ficción enciende de nuevo en Venezuela la realización de producciones originales tras siete años de pausa desde que se hizo la última telenovela en el país. En la imagen, la actriz venezolana posa con quien será su galán en la historia, Luis Gerónimo Abreu y su villana Roxana Díaz. También aparece el productor ejecutivo, Daniel Ferrer Cubillán. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ariadne Díaz regresa al universo 'Vencer', reencuentro de Mi corazón es tuyo, y más noticias ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.