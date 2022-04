"Estoy de regreso". Ariadne Díaz anuncia que protagonizará la nueva telenovela de TelevisaUnivision Tras 4 años ausente, la actriz mexicana regresa a los foros de grabación de Televisa San Ángel por la puerta grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Instagram (x2) Tras cuatro años alejada de los foros de grabación de Televisa San Ángel, Ariadne Díaz regresa por fin a las telenovelas y lo hace por la puerta grande como una de las protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. La actriz mexicana, quien grabó su última telenovela –Tenías que ser tú– en 2018, confirmó el fin de semana su esperado regreso a los melodramas a través de las redes sociales. "Después de algunos años y con todo el amor del mundo les cuento que estoy de regreso en Las Estrellas de la mano de mi querida productora Rosy Ocampo y un elenco espectacular", escribió Ariadne en sus historias de Instagram para sorpresa y alegría de sus incondicionales fans. Ariadne Díaz Ariadne Díaz en diseño de imagen para Vencer la ausencia | Credit: Instagram Rosy Ocampo Si bien no han trascendido aún muchos detalles sobre su participación en esta historia, la productora de la telenovela ya avanzó que su personaje se llamará Julia. "Julia será interpretada por Ariadne Díaz, quien ya es integrante del elenco de Vencer la ausencia", dio a conocer recientemente Ocampo por medio de su perfil de Instagram. Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue la pareja de Ariadne, el actor Marcus Ornellas, quien graba actualmente en México junto con Livia Brito la telenovela Mujer de nadie. Vencer la ausencia Ariadne Díaz en diseño de imagen para Vencer la ausencia | Credit: Instagram Rosy Ocampo "Mi actriz favorita", comentó Ornellas en la publicación que compartió la productora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ariadne volverá a compartir set de grabación en esta telenovela con David Zepeda y Danilo Carrera, con quienes trabajó años atrás en el exitoso melodrama de Televisa La doble vida de Estela Carrillo, cuya segunda temporada se anunció en su día y nunca se llevó a cabo. El melodrama también contará con las actuaciones de Mayrín Villanueva, Laura Carmine, Alejandra Barros, Alexis Ayala, Mariana Garza y Nailea Norvind, entre un gran elenco.

