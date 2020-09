Ariadne Díaz: "Rondaba por mi cabeza el nunca más las telenovelas" La actriz mexicana cuenta qué la llevó a aceptar protagonizar el nuevo melodrama con tintes de comedia de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? tras 2 años alejada de la televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su protagónico en Tenías que ser tú (2018), a Ariadne Díaz se le llegó a pasar por la mente no volver a hacer telenovelas. "Sí rondaba por mi cabeza el nunca más las telenovelas", reconoció la actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo en Instagram. "Aunque fue una novela linda y aunque fue una producción que quería mucho la verdad es que las novelas son caóticas, esa es su naturaleza. Son demasiadas horas de trabajo, sobre todo cuando tú protagonizas una historia, como que sientes el peso del mundo sobre tus hombros". Image zoom Ariadne Díaz Instagram Ariadne Díaz Fue justo entonces cuando la también protagonista del melodrama La doble vida de Estela Carrillo decidió trasladarse junto con su familia a su ciudad natal, Puerto Vallarta. "Hace un año justamente nos fuimos para allá porque yo quería un ratito de descanso. Necesitaba reconectarme con la naturaleza, con mis orígenes", explicó. "Fue padrísimo porque mi hijo fue a una escuela hippie padrísima, hermosa. Fue una experiencia muy linda". Image zoom Ariadne Díaz y su familia Instagram Ariadne Díaz Durante todo este tiempo que estuvo alejada de la caótica Ciudad de México y de la empresa Televisa la actriz recibió numerosas propuestas para regresar a las telenovelas pero nada la convencía para regresar. "Cuando menos me ofrecieron 10 novelas. ‘Pero que va en horario estelar, pero que va tal actor’ y yo decía ‘sí qué padre pero no’. De verdad por lo menos fueron 10 novelas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta que a su reciente regreso a la Ciudad de México recibió una llamada del productor Juan Osorio para protagonizar su nueva telenovela que la hizo cambiar de idea. "Cuando él me manda la historia se me va muy fácil. Yo le decía ‘creo que lo más padre de tu historia es que no es una historia pretensiosa, es una historia que lo único que quiere es que la gente se la pase bien haciendo un poco alusión a toda esta situación pandémica, pero no demasiado’. Incluso en algún momento de la historia esto de la sana distancia en lugar de ser una sana distancia empieza a ser de 'hazte para allá me caes gordo, sana distancia'", compartió. Image zoom Ariadne Díaz Instagram Ariadne Díaz "Me pareció muy lindo en un momento tan caótico del mundo, que todo está cambiando, que mucha gente está asustada hacer una historia donde la gente la pase bien". Pero no solo la historia fue lo que convenció a Ariadne de regresar a las telenovelas. "Justo dos días antes un conocido mío me pidió un vídeo porque un familiar suyo estaba enfermo y me dijo ‘es que mi papá es fanático tuyo y tuvo una situación delicada y creo que le haría muy bien que le mandes un saludo como para que le eche ganas porque no quiere comer’. Y eso me hizo acordar de por qué quise ser actriz en primer lugar, sí porque me gusta la actuación, pero también porque entretienes a la gente, alegras su corazón", aseveró. Image zoom Ariadne Díaz Instagram Ariadne Díaz "Que un saludo mío haga que alguien tenga deseos de vivir no lo puedo creer, entonces sí déjame y hago una novela que es chistosa, que es de risa, que es ligera donde todos estos conceptos que nos hemos mentido en la cabeza de la sana distancia, de los cubrebrocas y de todas estas cosas en lugar de algo que ya concebimos como doloroso o como distante se vuelva algo simpático y algo que nos sirva de herramienta para contar una historia".

