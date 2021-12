Ariadne Díaz confiesa con qué actor no haría una telenovela y por qué La actriz mexicana parece tener muy claro con quién no trabajaría nunca en una telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Jorge Gonzalez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images A diferencia de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que ya han protagonizado juntos cuatro telenovelas –la última Vencer el pasado, que se transmite actualmente por la cadena Univision–; Ariadne Díaz no se animaría a trabajar con su pareja Marcus Ornellas en un melodrama. "No", respondió la actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través del canal de YouTube de Tlnovelas. "Lo hemos platicado, él dice la misma respuesta". ¿Pero por qué Ariadne y Marcus no compartirían set de grabación en una telenovela? "Son tantas horas, es tanto trabajo [que] yo creo que eso afectaría nuestra relación", se sinceró Ariadne, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores solo en Instagram. "Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de qué platicar. A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente y yo tenga también mis propias cosas que contarle. Respeto mucho pues cada quien, pero a mí me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como que sí creo que cada uno tendría que tener su espacio", dijo. Ariadne Díaz Ariadne Díaz y Marcus Ornellas | Credit: Mezcalent Lo que no descarta la inolvidable heroína de exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo es regresar en algún momento a las telenovelas si llegase el proyecto adecuado. "Hay muchas partes que no extraño de hacer telenovelas y eso tiene que ver con la falta de tiempo que tienes cuando haces una novela", reconoció Ariadne, quien lleva desde el 2018 alejada de la pequeña pantalla. "Las novelas suelen ser muy celosas y cuando tienes la oportunidad de hacer un personaje protagónico literalmente hay toda una producción que está detrás de ti y un tanto dependiendo de ti, entonces es una responsabilidad muy grande". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de 36 años explicó que decidió darse un tiempo para dedicárselo a su familia y también probar aspectos nuevos de su carrera, lo que la llevó a participar este año en una serie junto a José Eduardo Derbez que se titula Mi tío y que se va a estrenar el próximo año. "Yo estoy muy feliz como probando de todo, pero sin duda les puedo decir que lo que más extraño de hacer telenovelas es la gente y es el público que las ve porque yo nunca he conocido un público más leal, más cariñoso, más que están ahí presentes y al pendiente de ti como artista, entonces esa es una parte que extraño, como poder llegar a la gente", aseveró Ariadne.

