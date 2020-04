¿Qué pasó con la segunda temporada de La doble vida de Estela Carrillo? Ariadne Díaz responde

Todo hacía pensar que la exitosa telenovela de Televisa La doble vida de Estela Carrillo tendría una segunda temporada. De hecho, el último capítulo de la ficción que encabezaron Ariadne Díaz y David Zepeda concluyó hace tres años con la palabra ‘continuará’ sobreimpresa en pantalla.

Pero, a tres años del final de su primera temporada, la esperada continuación de la historia de Estela Carrillo no ha llegado a producirse para desilusión de sus fans, quienes no han dejado de preguntarse durante todo este tiempo qué ha pasado con el proyecto.

Image zoom Protagonistas La doble vida de Estela Carrillo Cortesía producción La doble vida de Estela Carrillo

Su protagonista, Ariadne Díaz, fue cuestionada recientemente sobre este asunto en una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de sus redes sociales, donde la también heroína de La malquerida aseguró desconocer cuáles son los planes de Televisa respecto a esta segunda temporada que nunca se llevó a cabo a pesar de que el público la pedía a gritos.

"No hay un solo 'en vivo 'que haya hecho desde que hice esa novela que no me lo pregunten y la respuesta siempre seguirá siendo la misma: no lo sé, yo no produje la novela", respondió.

"A mí en su momento me dijeron que sí, de hecho el último capítulo terminó con continuará, pero no continuó (ríe), entonces no sé qué pasará. Escríbanle a la señora Rosy Ocampo que tal vez ella les pueda dar algo más certero que yo", prosiguió la intérprete de 33 años.

La actriz, que se encuentra pasando la cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19 en su casa de Puerto Vallarta, en México, también compartió durante su 'live' cuáles han sido las telenovelas que más ha disfrutado como espectadora, tanto de otros artistas como de ella.

Image zoom Ariadne Díaz Mezcalent

"Como espectadora mi novela favorita de la infancia/juventud fueron Muchachitas, Soñadoras y Amigas y rivales. Me encantaba también Amor Real, ahora después de saber cómo se graban las novelas seguro ya no me gustaría nada de imaginármelos así vestidos de época 20 mil horas al día en el calor ‘ay no pobres’, pero como espectadora la disfruté mucho", aseguró.

"Y como actriz, como si yo fuera espectadora de mis novelas, o sea las que más me hubieran gustado serían La Malquerida y la de Estela Carrillo", afirmó sin dudarlo Ariadne, quien ha decidido alejarse completamente de los melodramas para retarse como actriz.