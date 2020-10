Close

Ariadne Díaz explica por qué no protagonizará ¿Qué le pasa a mi familia? Tras confirmarse este lunes a Eva Cedeño como la protagonista de la nueva telenovela del productor Juan Osorio, la actriz mexicana realizó una transmisión en vivo en la que revela el motivo que la llevó a renunciar a su participación en esta historia que produce Juan Osorio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Me pareció muy lindo en un momento tan caótico del mundo, que todo está cambiando, que mucha gente está asustada, hacer una historia donde la gente la pase bien". Así confirmaba Ariadne Díaz a principios de septiembre su participación protagónica en la nueva telenovela del productor Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que iba a encabezar en un inicio junto a su expareja José Ron. Finalmente, ni la actriz mexicana ni el galán de 39 años formarán parte del melodrama. Este lunes, para sorpresa de muchos, el reconocido productor de Televisa presentó a Eva Cedeño y Mane de la Parra como la nueva pareja protagónica de esta comedia romántica. ¿Pero qué llevó a Ariadne a tomar la decisión de no participar en el melodrama? La actriz realizó recientemente una transmisión en vivo a través de Instagram en compañía de Osorio en la que reveló el motivo que la llevó a decir ‘no’ al proyecto. Image zoom Eva Cedeño protagonizará ¿Qué le pasa a mi familia? en sustitución de Ariadne Díaz Mezcalent (x2) "Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí. Lamentablemente, como dices, casi siempre uno intenta, pero al final la última palabra es de la vida, es de Dios y pues por alguna razón no se dan las cosas para que se pueda hacer. Tú sabes que yo tenía ahí unos proyectos que te comenté que estiramos, que intentamos… Nunca voy a olvidar Juan como me diste hasta el último momento para ver si se podía resolver y podíamos entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera", explicó la intérprete de 34 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado y pactado, pero bueno siempre te voy a agradecer, no solo que hayas pensado en mí, sino que hayas intentado que yo estuviera porque tú deseabas mucho que yo estuviera, pero yo también lo deseaba muchísimo y creo que los dos nos esforzamos porque así fuera, pero al final no fue y también confío en que por algo pasan las cosas", agregó. Por si quedaba alguna duda, la actriz negó que la decisión de Ron de no protagonizar el melodrama estuviera motivada por el hecho de que ella iba a ser la protagonista. "Cuando tú me dijiste José Ron yo te dije: 'Perfecto, es mi vecino'. Escuchaba noticias de que Ron no va a estar porque está Ariadne y me decía acá por mensaje Ron: 'No, es que sí, pero es que no', bueno su decisiones personales para estar o no estar. Lo que yo quiero decir es que realmente lo que se da como en noticias, en los medios y esas cosas a veces está muy alejado de ser la realidad, o sea tanto así que yo misma le decía: 'Estaría increíble que estuvieras porque mira la historia está padrísima'. Yo soy amiga de él y soy su vecina además, entonces nos llevamos bien todos. Hay cariño y hay respeto', aclaró la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La malquerida y La doble vida de Estela Carrillo.

