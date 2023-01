Aunque se considera una persona "muy tímida" que preferiría pasar desapercibida y que nadie la conociera, Ariadne Díaz reconoce que "hay momentos en los que le reconforta el corazón recibir una palabra de admiración o algo lindo" de la gente que sigue su carrera. Como el emotivo acercamiento que tuvo días atrás en una tienda en Puerto Vallarta, México, con una niña que seguía su trabajo en la telenovela Vencer la ausencia (Univision) y que la hizo llorar de emoción.

"Estaba yo ahí en la tienda probando un colchón […] y el caso es que había una niñita que no me dejaba de ver, yo no me había dado cuenta, y de repente su mamá me dice 'ya llevamos como un ratote viéndote pero no queremos irnos y dejar pasar la oportunidad de que mi hija se acerque para que te dé un abrazo o para que te salude porque ella perdió a su padrino en la pandemia por covid, fue muy duro para ella y cuando empezó la novela de Vencer la ausencia la empezamos a ver'. Y me dice la mamá 'yo no sabía si dejar que mi hija la viera porque [toca] temas muy fuertes… Pero no sabes cómo nos ayudó a acompañar nuestro duelo, a saberlo llevar mejor, a saber qué cosas hacer y a sentirnos acompañadas con nuestro duelo'", relató la actriz mexicana.

"Me conmovió muchísimo. La niña yo creo que tenía como 8 o 9 años y me abrazó y se puso a llorar y yo me puse a llorar con ella, fue un momento muy especial y le agradecí mucho haberse acercado a mí", aseveró la pareja del actor de origen brasileño Marcus Ornellas.

Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent

La también heroína de exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo admitió que ese acercamiento "fue muy especial" para ella "porque me hizo recordar que mi trabajo si bien como siempre se los digo es de entretener a la gente que nos está viendo, de invitarlos a pensar y demás también se vuelve un lugar de acompañamiento, de compartir dolores, de compartir sueños, de compartir el momento en el que vivimos, entonces fue muy lindo que se acercara a mí. Se lo agradezco mucho a ella y a su mamá. Fue muy fuerte, muy simbólico, me regresó como el acordarme que mi trabajo tiene una función más allá y eso se lo agradezco mucho".

Fobia a hablar en público

Si bien pudiera no parecerlo debido a la profesión que desempeña desde hace tres lustros, Ariadne confesó que le tiene fobia a hablar en público.

"Pero fobia, fobia de Dios mío ayúdame, y la gente no lo puede creer siendo actriz", señaló la intérprete de 36 años. "He conocido a compañeros que le tienen fobia al micrófono, a hablar en público. No necesariamente a actuar en público, a hablar en público cuando tiene que ver con ellos, entonces sí es como muy loco que yo me dedique a esto".