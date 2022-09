Ariadne Díaz dice adiós a Vencer la ausencia y más noticias ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ariadne Díaz Credit: TelevisaUnivision Además, ¿qué están grabando Danna García y Cristián de la Fuente en México? Y más noticias. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes. Empezar galería Dice adiós Ariadne Díaz Ariadne Díaz terminó de grabar este miércoles en México la telenovela Vencer la ausencia, historia que marcó su regreso a los melodramas. "Me quedo con el corazón lleno de todas las cosas lindas que aprendí, que viví, que compartí", expresó la actriz mexicana a través de las redes sociales. "Un proyecto que no me ha dejado más que cosas bonitas, satisfacciones y el placer de compartir con gente muy querida". La telenovela, que se transmite actualmente en México, se estrenará próximamente en Estados Unidos a través de Univision. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Graba en Turquía Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez Ana Lucía Domínguez ya graba en Turquía la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix Pálpito. "Estoy muy emocionada porque me encuentro en Estambul, ya comenzamos a grabar la segunda temporada de Pálpito, así que no se la pueden perder porque está quedando espectacular", anunció la actriz colombiana a través de su perfil de Instagram. 2 de 6 Ver Todo Habrá segunda temporada La mujer del diablo Credit: Instagram Carolina Miranda ViX+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, anunció este miércoles que su exitosa serie protagonizada por Carolina Miranda y José Ron, La mujer del diablo, contará con una segunda temporada. "Créanme que esto se pone intenso", dijo Miranda tras hacerse oficial la noticia. En los nuevos capítulos, Natalia (Miranda) aprende a vivir con Cristo (Ron), su secuestrador, el hombre que la separó de su destino y también al que ella empieza a amar y desear sin poder reprimirlo. Sin embargo, será inevitable que uno cuestione las intenciones del otro pues viven en un mundo lleno de secretos y engaños. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Juntos por primera vez Danna García Credit: Instagram Cristián de la Fuente Danna García y Cristián de la Fuente graban en México como protagonistas una película navideña que se podrá ver a finales de año a través del canal de televisión Lifetime. Así de felices posaron los actores desde el set de grabación. 4 de 6 Ver Todo Se estrena con éxito Victoria Ruffo Credit: Instagram Victoria Ruffo 2.3 millones de televidentes vieron el pasado lunes en México el estreno de la segunda temporada de Corona de lágrimas, que se ubicó como lo más visto en su barra de horario. Su segundo capítulo experimentó una notable subida de audiencia al alcanzar 2.6 millones, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. 5 de 6 Ver Todo Inicia la cuenta atrás La reina del sur Credit: Telemundo Telemundo estrenará la tercera temporada de su exitosa superserie La reina del sur el 18 de octubre a las 9 p. m., hora del Este. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Ariadne Díaz dice adiós a Vencer la ausencia y más noticias ¡de telenovela!

