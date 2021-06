Ariadne Díaz, la más orgullosa ante el nuevo logro profesional de Marcus Ornellas La actriz mexicana dedicó este martes unas emotivas palabras a su pareja coincidiendo con el estreno de su nueva telenovela, Si nos dejan (Univision). Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La carrera actoral de Marcus Ornellas no ha dejado de crecer en los últimos años con personajes cada vez más importantes y para muestra su reciente debut como protagonista de Si nos dejan, la nueva telenovela de Univision que encabeza junto a Mayrín Villanueva. Orgullosa de sus logros profesionales, su pareja, la actriz mexicana Ariadne Díaz, dedicó este martes un emotivo mensaje al galán con motivo del estreno de su nuevo melodrama. "Felicidades amor. Tus logros son el claro ejemplo de cómo los sueños se pueden materializar, tantos años de disciplina, trabajo y entrega han valido la pena y hoy como cada vez que estrenas un proyecto y sé todo el esfuerzo que hay detrás me lleno de orgullo y alegría por ti", escribió en Instagram la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa. Ariadne Díaz Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas; Ariadne Díaz | Credit: TELEVISA; Instagram Ariadne Díaz La reacción de Marcus, por supuesto, no se hizo esperar. "Mi amor. Tú eres parte importante y fundamental en mi vida y en mi crecimiento en todos los aspectos. Te amo", no tardó en responderle el intérprete de 39 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Si nos dejan, Ornellas interpreta a Martín, un joven justo, amoroso, sensible y divertido que forma parte del equipo de periodistas que hace reportajes para el programa de Sergio Carranza (Alexis Ayala). Su vida da un giro de 180 grados cuando se enamora de Alicia (Villanueva), una mujer varios años mayor que él que acaba de divorciarse de Carranza. "Desafortunadamente [este] sigue siendo un tema que a la sociedad le preocupa. Todavía [es tabú]", aseguraba el actor en una reciente entrevista con People en Español sobre la diferencia de edad que existe entre los protagonistas de esta historia que produce Carlos Bardasano. Si nos dejan se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

