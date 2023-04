Ariadne Díaz aclara por qué no protagonizará la telenovela Minas de pasión La actriz recibió una invitación para conformar junto a Osvaldo de León la pareja protagónica de la nueva telenovela de TelevisaUnivision, pero "decidí no estar en el proyecto". ¿Por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz recibió semanas atrás una invitación por parte del productor Pedro Ortiz de Pinedo para protagonizar la nueva telenovela de TelevisaUnivision, Minas de pasión, historia que engalanará Osvaldo de León y cuyas grabaciones iniciarán próximamente en México. La actriz mexicana decidió, sin embargo, no estar en el proyecto, lo que dio pie a especulaciones en algunos medios de comunicación que en nada tienen que ver con lo que realmente sucedió. "Es mentira absoluta que había un contrato firmado pues qué clase de tarado firma un contrato y después se sale. ¿Y ustedes creen que no hay repercusiones si uno firma un contrato y dice 'ay no, ya siempre ya no'. Para firmar un contrato es porque leíste 80 veces, estás conforme con absolutamente todo y entonces firmas y si no es así chavo empezaste ayer y yo no empecé ayer, entonces eso no pasó", aclaró el fin de semana la heroína de exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo y Vencer la ausencia a través de sus historias de Instagram. La actriz, quien está a punto de alcanzar los 7 millones de seguidores en la citada red social, aseveró que le hizo "muy feliz" recibir la invitación y "me honró muchísimo porque aparte Pedro es un hombre que quiero, que le tengo mucho cariño, que lo admiro muchísimo". Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Instagram Ariadne Díaz "Hubo otras razones que son mías, que son personales, por las que yo decidí no estar en el proyecto y la verdad lo hablé con él y lo entendió muy bien y todo bien", explicó. "Les agradezco muchísimo a toda la gente que me querían ver ahí, yo lo agradezco desde la cabeza de producción que es el señor Pedro Ortiz, que repito le tengo una gran estima, lo siento mucho por mucha gente con la que iba a trabajar que quiero. El protagonista, Osvaldo de León, es un actor espléndido, me parece un chavo padrísimo, guapo, que le tengo mucho cariño y de verdad deseo que les vaya maravillosamente bien, y bueno vendrán otras cosas, desafortunadamente esta vez no, y ya está. Eso es todo. No hay otras cosas", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Telenovela con Marcus Ornellas? Aunque hasta ahora se había mostrado reacia a la idea de compartir un set de grabación con su pareja Marcus Ornellas cada vez que le preguntaban sobre el tema, Ariadne ha cambiado de parecer y ahora no descarta que en algún momento puedan llegar a trabajar juntos. Ariadne Díaz Ariadne Díaz y su pareja Marcus Ornellas | Credit: Instagram Ariadne Díaz "A esta pregunta siempre solíamos responder que no, pero la verdad es que hace un par de meses pensé que estaría increíble que trabajáramos juntos, o sea como que antes era de no, no, como que cada quien tenga su espacio y más bien llegar en la noche a platicar cómo fue tu día y tal. Pero bueno, yo creo que Marcus es un actor espléndido, me queda clarísimo que es un gran compañero", dijo al respecto la actriz. "No hay compañera o compañero o gente de producción que haya trabajado con él que no me diga 'cómo la estamos pasando de bien' o 'cómo lo extrañamos' porque ya acabaron el proyecto y demás, y bueno porque lo conozco además".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ariadne Díaz aclara por qué no protagonizará la telenovela Minas de pasión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.