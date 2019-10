Arap Bethke, el galán de La usurpadora, en la intimidad By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Africano de nacimiento pero mexicano de corazón, Arap Bethke lleva casi dos décadas inmerso en el mundo de la interpretación, donde ha dejado huella con exitosas telenovelas como Doña Bárbara, Eva la trailera y La piloto, entre otras. Actualmente da vida a uno de los galanes de la nueva versión de La usurpadora (Univision), ficción que lidera desde su estreno el prime time hispano. Conoce más del actor detrás del investigador Facundo Nava en esta entrevista exclusiva en la que Arap nos habla de sus inicios en el mundo de la interpretación y nos revela detalles poco conocidos sobre su vida fuera del set de grabación, como su romance con la también actriz Ivana de María. Empezar galería Pocos saben que naciste hace 39 años en Kenia, ¿tienes recuerdos de tu infancia en África? Image zoom Instagram Arap Bethke De haber vivido en Kenia recuerdo la cercanía con la naturaleza. Creo que de ahí viene mi interés en proteger el medio ambiente. Advertisement Advertisement ¿A qué edad llegaste a México y cómo recuerdas tus primeros años en suelo azteca? Image zoom Instagram Arap Bethke Llegué casi a los 6 años a México y al principio fue difícil adaptarme, son países muy diferentes. Pero pronto me acoplé y me enamoré rápidamente de la comida mexicana que, hasta la fecha, es mi favorita en el mundo. ¿Cuándo realmente tomas conciencia de que lo tuyo es el mundo de la actuación? Image zoom Instagram Arap Bethke A los 11 años conocí a Pedro Damián, un productor de Televisa y me invitó a formar parte del elenco de un programa de niños. Nunca había estado en un foro conduciendo frente a cámara, pero a partir de ahí empecé a trabajar y este nuevo hobbie cada vez se volvió más serio. Advertisement ¿Cómo recuerdas a día de hoy tu primer trabajo en televisión? Image zoom Instagram Arap Bethke Mi primer día en el foro estaba muy nervioso. Recuerdo que ya habíamos hecho muchas tomas y yo nomás no podía decir mis líneas bien, hasta que se acercó el director y me dijo: ‘dilo con tus palabras’. Esto como que cambió un switch y me relajé y finalmente quedó la toma. ¿Qué es lo que más disfrutaste a la hora de grabar La usurpadora? Image zoom Instagram Arap Bethke Lo más agradable de La usurpadora fue el equipo de trabajo, hicimos unas amistades increíbles, ademas disfruto mucho hacer secuencias de acción. ¿Cómo se define a Arap Bethke? Image zoom Instagram Arap Bethke Me defino como una persona trabajadora y apasionada con lo que hago, que también disfruta de los placeres de la vida como viajar, comer, una buena conversación o un buen libro. Advertisement Advertisement Advertisement Cuando no estás trabajando, ¿en qué inviertes tu tiempo? Image zoom Instagram Arap Bethke Cuando no estoy actuando me gusta escribir y crear contenido. Estoy trabajando en un guión que escribí con Ivana de María [mi novia]. ¿Cómo sigue tu noviazgo con Ivana de María? Image zoom Instagram Ivana de María La relación va muy bien, nos divertimos mucho. ¿Cuál es tu meta como actor? Image zoom Instagram Arap Bethke Mi meta es seguir creando personajes complejos, contando historias que entretengan y, por ahora, hacer proyectos de acción. Me gusta la adrenalina. Advertisement Advertisement Advertisement Dentro de 10 años, ¿cómo te visualizas? Image zoom Instagram Arap Bethke Me cuesta visualizarme en 10 años. Creo que el mundo va a cambiar de maneras que ni nos podemos imaginar. Pero me veo siempre aprendiendo cosas nuevas. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

