Conoce a Arantza Ruiz, una de las 4 protagonistas de Vencer el pasado La joven actriz mexicana, quien es hija del famoso actor de telenovelas Alejandro Ruiz, forma parte del elenco protagónico de la tercera entrega de la franquicia Vencer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir África Zavala, Matías Novoa, Ferdinando Valencia, Horacio Pancheri, Diego Olivera, Gaby Rivero, Manuel Flaco Ibáñez… La lista de actores que estarán participando en Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –la primera fue Vencer el miedo y la segunda Vencer el desamor–, no ha dejado de crecer durante los últimos días. Pero aún faltaban por revelarse los cuatro nombres más importantes de su elenco: los de las actrices que protagonizarán este esperado melodrama de Televisa. Su productora Rosy Ocampo destapó por fin este miércoles el primero de ellos. Se trata de la joven actriz mexicana Arantza Ruiz, de 24 años, quien ha participado en telenovelas como Señora Acero, La querida del Centauro, El hotel de los secretos y Los elegidos. "Al fin les puedo dar esta noticia. Mariluz es una de las 4 mujeres que vencerá el pasado en la nueva historia de Vencer el pasado. Y no podría estar más feliz, orgullosa y agradecida por el trabajo que estamos haciendo para ustedes. Les amo", compartió emocionada este miércoles Arantza a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con cerca de 100 mil seguidores. Arantza Ruiz Arantza Ruiz será 1 de las 4 protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Twitter Rosy Ocampo "Estoy muy feliz haciendo a Mariluz, es un personaje muy lindo. Hace mucho que no me emocionaba tanto con un proyecto y espero que les guste tanto [...] porque le estamos poniendo todo el alma, todo el cuerpo, todo el corazón a la historia", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arantza es hija del actor mexicano Alejandro Ruiz, quien ha participado en un sinfín de exitosos melodramas de Televisa como Mi adorable maldición, Cuando me enamoro, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Amor bravío y Esmeralda, entre otros. Arantza Ruiz Arantza Ruiz es hija del actor Alejandro Ruiz, quien interpretó a Jacinto en Mañana es para siempre | Credit: Twitter Rosy Ocampo; Mezcalent "Felicidades mi vida. Ya se puede decir. Un logro más en tu exitosa carrera. Este será muy importante. Gracias querida Rosy Ocampo", escribió el actor en Instagram tras hacerse oficial la noticia de la participación protagónica de su hija en Vencer el pasado. "Gracias papi", no tardó en agradecerle la joven.

