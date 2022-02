Aunque la actuación forma parte de su vida desde que era una niña, Arantza Ruiz reconoce que nunca había participado en un proyecto que tuviera una exposición tan grande como Vencer el pasado (Univision), melodrama en el que lleva el rol protagónico juvenil de la historia.

"Profesionalmente siento que para mí es un parteaguas en mi carrera", admite la joven artista mexicana. "Había hecho muchas cosas antes, adentro de México y fuera de México, pero creo que esta es la primera vez que la gente empezó a voltear a ver como 'esta es Arantza y Arantza puede hacer tal y tal cosa y es buena', entonces creo que es un gran número en mi currículum".

Muy poca gente sabe que la actuación corre por las venas de Arantza ya que es hija del actor mexicano Alejandro Ruiz, quien ha participado en un sinfín de exitosos melodramas de Televisa como Esmeralda, Mañana es para siempre, Soy tu dueña y Hasta el fin del mundo, entre otros.

En entrevista con People en Español, la actriz habla de su participación en la exitosa telenovela de Univision, de sus inicios en el mundo de la interpretación y de lo mucho que influyó en su decisión de ser actriz el hecho de haber crecido con un actor como papá.

¿Qué tiene Mariluz de Arantza?

Algo que tiene Mariluz de Arantza es que es muy echada para adelante. Puede que la situación sea terrible, puede que todo esté mal, pero sin importar qué tan fondo llegues el fondo solamente es un lugar para despegar hacia arriba. Personalmente he tenido muy mala experiencia con los hombres, entonces es como darme cuenta de que a Arantza sí le han pasado cosas que a mucha gente le ha sucedido. Nunca me ha pasado que me publiquen unas fotos ni nada, pero es como esta situación en donde confías en alguien y las personas traicionan tu confianza. Siento que yo soy muy confiada de la gente y darme cuenta de que no está mal, simplemente hay gente mala en el mundo y está bien ser así y también hay personas en las que puedes confiar.

La actuación forma parte de tu vida desde muy pequeña, ¿en qué momento fuiste realmente consciente de que querías dedicarte a esto toda tu vida?

Es muy interesante porque yo siempre lo supe. Y cuando estoy hablando de 'siempre' es de que la primera vez que yo dije 'esto quiero hacer toda mi vida' tenía 4 años. Mi papá me llevó al set de ¡Vivan los niños!, que era una novela que a mí me encantaba cuando estaba chiquita, y ver a la maestra y a todos los niños formados […]. Me acuerdo como que todo ese mundo me pareció superfascinante y ese día le dije a mi papá: 'Papá yo quiero hacer esto, ¿cómo le hacemos?'. Y todavía hasta la fecha me pregunta: '¿Estás segura de que esto quieres hacer? ¿Quieres estudiar una carrera? Yo te apoyo'. Sí estudié, [pero] no terminé. Estudié nutrición, también psicología, no terminé ninguna de las dos, pero siempre me apoyó en hacer lo que yo quisiera y es que para mí no hay plan b. Esto es de tiempo completo. Hay mucha gente que cuando no sabe cómo funciona esto te dice: 'Neta, ¿solo vas a actuar? ¿Crees que puedes vivir de eso?'. 'Claro'. Hay actores que hacemos teatro durante 6 meses y decimos con la paga del teatro nos mantenemos y luego viene una novela y es maravilloso. De algo tienes que comer, claro; pero de algo tienes que vivir y a mí me encanta vivir de las emociones que tengo en el set, de poder ser diferentes personas. Lo tenía muy claro desde que estaba muy chiquita.

¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que te pusiste profesionalmente frente a una cámara?

Recuerdo que tuve una participación en Amarte es mi pecado (2003), esa fue la primera vez que te puedo decir como de me pagaron por estar en un set, pero creo que cuando hice Pablo y Andrea (2005). Yo acababa de cumplir 7 años y mis papás no me acompañaban al set, o sea era una niña de 7 años que iba a trabajar sola y que se sentaba en su lugar y que hacía sus cosas. Fue muy difícil porque los niños son malos. Arantza tiene malas experiencias con el bullying. Me acuerdo que las otras niñas me bulleaban bastante y Geraldine Galván y Danna Paola me protegían, entonces fue como lo mejor de dos mundos. Fue una entrada dura al medio, pero a mí me hizo supermadura, superfuerte y darme cuenta de que cuando quieres eso no siempre te vas a llevar bien con todos tus compañeros, pero a los 7 años decir 'no me importa, yo quiero estar aquí porque quiero actuar, porque quiero sentir lo que estoy sintiendo, porque me gustaba vivirlo, me gustaba experimentarlo'. Mi entrada fue bastante extraña, pero todo fue perfecto porque al final del día aquí sigo.

¿Qué tanto consideras que influyó en tu decisión de ser actriz el hecho de que tu padre se dedicara a ello?

Mi papá influyó muchísimo porque fue el primer acercamiento que yo tuve al set. Para mí es tan normal el hecho de saber que el set existe y que trabajas en este lado y que luego te vas a otro lado que creo que desde muy niña se me dio por el hecho de lo real que me parecía. Mucha gente lo veo muy lejano y yo simplemente era como de desayunamos e íbamos al set porque voy a acompañar a mi papá. Creo que mi papá, que es actor, y mi mamá, que es productora de cine, Socorro Méndez, me dieron lo mejor de dos mundos porque podía entender detrás de cámaras cómo funciona todo y respetar el set. Mi papá desde que estaba en Pablo y Andrea se sentaba conmigo, me ayudaba a estudiar las escenas y se aseguraba de que las tuviera perfectamente bien para el día siguiente. Creo que fueron un gran apoyo y nunca me soltaron para que fuera la actriz que hoy soy.

¿El hecho de ser tu padre un actor tan conocido en México crees que te ha podido ayudar a abrir puertas o, por el contrario, ha sido más difícil para ti?

Nunca he utilizado mucho la carta de 'soy la hija de Alejandro, soy la hija de Socorro'; sin embargo, creo que el puro hecho de poder desde niña ver cómo funcionaba el set y vivir tan cerca de él para mí era muy normal entender, sobre todo la disciplina que requiere ser actor. Todo me parecía extremadamente normal, mi casa estaba llena de libretos, mi papá cambiaba de personaje de un momento a otro, iba a revisar vestuarios; mi mamá era una apasionada del cine, entonces veíamos películas diferentes todo el tiempo. Claro que hay veces que cuando la gente sabe que eres la hija de Alejandro si hay, no sé, 200 personas si te voltean a ver y eso es un gran beneficio porque al final del día ellos pueden ayudar a que te volteen a ver, pero tú eres la que puede demostrar si tienes lo necesario para estar en esta carrera. Que te den la oportunidad de hacer el casting es una cosa, pero ganártelo esa chamba es completamente tuya. Esa chamba era completamente mía, mantenerme, sostenerme y demostrar que sé hacer las cosas y que en algún momento puedo llegar a ser igual o mejor que mi papá porque creo que se lo debo de todo el apoyo que me ha dado.

¿Cuál ha sido el consejo más valioso que te ha dado tu padre sobre esta carrera?

El consejo más valioso que me ha dado mi papá es que lo vea como un trabajo, que nada de lo que acepte o que me pidan afecte a mi persona, que nunca me ponga en riesgo, que esta novela o esta película va a terminar entonces siempre cuídate. Si te piden que subas 60 kilos piénsatelo dos veces porque al final es tu vida, es tu persona. No siempre lo sigo porque yo sí soy de esas actrices que si le dijeran 'bájate a 40 kilos porque vas a ser una bailarina de ballet' lo haría sin pensarlo dos veces (ríe), pero si son cosas como 'crúzate el puente sin barandales' probablemente no lo haría porque no pondría en riesgo mi vida gracias a los consejos que mi papá me ha dado.

¿Cómo se definiría Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz se definiría como imparable. Jamás he visto límites, creo que no hay límites y me gusta saber que siempre hay metas para alcanzar, pero que soy completamente capaz de alcanzarlas.

Además de actuar, ¿qué más te apasiona hacer?

Me apasiona bailar, de hecho es la única cosa que pago por hacer. Cuando yo iba en la prepa me escapaba de las clases y agarraba el metrobus para irme a clases de baile. Yo hablé con mis profesores y les dije: 'Yo les voy a entregar todo, pero yo a las 10 me voy, regreso a las 3', entonces me iba a las 10 de la mañana, llegaba a mi escuela de baile a las 12, terminaba clase a las 3 de la tarde, me regresaba de volada a la escuela y me recogía mi mamá. Fue como una pasión que tenía desde muy chiquita y mi mamá no me dejaba ir a clases porque sabía que me iba a gustar demasiado nivel Arantza igual y deja de actuar. Nunca lo hubiera hecho. Creo que es algo que va muy de la mano, de hecho creo que bailar me hizo mejor actriz porque hay actores que buscan el personaje y a partir del personaje se mueven, yo dejo que el movimiento me dé el personaje.

¿Con qué sueñas a día de hoy?