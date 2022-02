"A veces nos peleábamos como hermanitos". Arantza Ruiz y su experiencia de trabajo con Sebastián Poza en Vencer el pasado La actriz mexicana y el hijo de Mayrín Villanueva fueron pareja en la exitosa telenovela estelar de Univision, que este martes 15 de febrero llega a su gran final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Poza Sebastián Poza; Arantza Ruiz | Credit: Mezcalent (x2) Arantza Ruiz dejó huella en el público con su trabajo en la exitosa telenovela Vencer el pasado (Univision), donde dio vida a una de las cuatro protagonistas femeninas de la historia. A horas del esperado desenlace del melodrama por la pantalla de Univision, la joven actriz mexicana, quien es hija del reconocido actor mexicano Alejandro Ruiz, revela anécdotas de su participación en la tercera entrega de la franquicia Vencer y comparte la enseñanza que le dejó su personaje. ¿Hubo alguna escena que te costara especialmente grabar por algún motivo? La escena en la que Mariluz se intenta suicidar, en donde está a punto de saltar. Yo le tengo mucho miedo a las alturas, entonces estar como que al borde del abismo fue… Para el personaje y para la escena me funcionaba, pero a nivel personal estaba aterrada. Es una escena que hicimos en 6 horas, que tuvimos una unidad solamente para eso. Creo que es mi escena favorita de toda la novela aunque sea de los primeros capítulos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del trabajo en el set de Erika Buenfil? Erika es divertidísima. De hecho, yo empecé a usar TikTok por ella porque me parecía impresionante que estábamos en set y en los 13 minutos entre escena y escena en lo que recomodaban cámaras era: 'Arantza ven, ven, vamos a hacer un TikTok'. Darte cuenta de la facilidad con que lo hacía, lo entretenida que es, como todo lo maneja con una comedia increíble. Así como es en TikTok es en la vida, es una mujer muy divertida y muy consciente de que ella es superimportante y aún así es superaterrizada y es una gran compañera. Creo que fue una gran sorpresa para mí. Vencer el pasado Erika Buenfil, Ana Paula Martínez y Arantza Ruiz | Credit: Mezcalent ¿Qué tal la química con Sebastián Poza en el set de grabación? Sebastián es un gran actor. A su corta edad no puedo creer las cosas que logra y lo que puede lograr. A veces nos peleábamos como hermanitos porque como está chiquito y es muy disperso, entonces como yo soy una señora trabajando es como 'niño, concéntrate'. Y le molestaba muchísimo que le dijera: 'Es que no te puedo besar, es ilegal'. Porque cuando hicimos la novela él tenía 17 años y yo tenía 24, entonces era muy extraño (ríe). Pero creo que nos llevábamos como hermanos y se hizo una química muy, mu padre que se puede ver en la pantalla. Arantza Ruiz Arantza Ruiz y Sebastián Poza en una escena de Vencer el pasado | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó Mariluz? La enseñanza más grande que me dejó Mariluz es que no importa qué tan grande o pequeño sea tu sueño, lo puedes cumplir. No importa cuál sea el camino, si no te rindes lo puedes cumplir porque ella tuvo muchísimas trabas durante toda la novela y no necesitó de nadie. Al final del día encontraba gente en el camino que la apoyaba, pero ella es la que llegó de inicio de un lugar terrible a cumplir sus sueños, a estar en la universidad, a tener el trabajo que quería…

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "A veces nos peleábamos como hermanitos". Arantza Ruiz y su experiencia de trabajo con Sebastián Poza en Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.