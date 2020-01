¡Aracely Arámbula y Fernando Colunga se reencuentran veinte años después de la telenovela Abrázame muy fuerte! Los protagonistas de la inolvidable telenovela, y que en su día fueron novios, se han vuelto a ver en el festival de cine Cap Dorada. El momento ha sido mágico. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Casi veinte años después de la inolvidable historia de amor de María del Carmen y Carlos Manuel en Abrázame muy fuerte, sus actores Fernando Colunga y Aracely Arámbula se han vuelto a ver las caras. El encuentro ha tenido lugar en el marco del festival de cine de República Dominicana Cana Dorada. La imagen ha conmovido a sus fans de toda vida pues denota el cariño y admiración que existe entre ambos actores. La protagonista de La Doña 2 acudía como invitada y ambos posaban así de sonrientes ante los fotógrafos y en un selfie maravilloso que demuestra el buen rollo que mantienen a pesar de los años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expareja posó feliz y sonriente y, una vez más demostró que entre ellos existe una química inevitable. Ambos fueron novios hace muchos años pero según Gustavo Adolfo Infante su amor acabó cuando Aracely se enamoró del padre de sus dos hijos, Luis Miguel. La relación terminó pero el respeto y el cariño se mantuvo y este bonito reencuentro así lo demuestra. Este fin de semana se ha celebrado el festival de cine dominicano al que también acudían Paz Vega, Julián Gil y Zuleyka Rivera, siendo estos últimos los presentadores de la gala. Advertisement

