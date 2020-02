OMG! Aracely Arámbula y David Zepeda se comen a besos en La doña Los actores mexicanos volvieron a protagonizar una ardiente escena de cama durante la segunda temporada de la telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La explosiva química que derrochan cada noche Aracely Arámbula y David Zepeda en la segunda temporada de La doña está acaparando toda la atención del público. Si hace unos días los actores dejaban con la boca abierta a sus fans con la escena subida de tono que protagonizaban en la piel de Altagracia Sandoval y José Luis, los intérpretes mexicanos lo han vuelto a hacer. El capítulo 26, que la cadena de habla hispana transmitió anoche a las 9 p.m., hora del Este, volvió a dejar una tórrida escena de pasión entre Arámbula y Zepeda que, como se veía venir, no dejó indiferente a nadie. Y cómo no si los actores se comieron a besos. Y qué besos. En la escena podemos ver a Aracely y a David dando rienda suelta a la pasión que existe entre sus personajes, una pasión que se debate muchas veces entre al amor y el odio pero que incendia las pantallas de Telemundo cada vez que hace acto de presencia. ¡Mira el tórrido momento a partir del minuto 11! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Escenas tan complejas de llevar a cabo como esta donde la concentración tiene que ser máxima no serían posible sin el profesionalismo y la entrega de los actores que las protagonizan. Y en este caso Arámbula y Zepeda no pudieron hacer más clic durante las grabaciones. “[Aracely] es una niña muy comprometida, una mujer que ama lo que hace y una gran actriz. Tenemos una gran química en el set y eso es lo principal, que la gente vea esa entrega, esa química y cuando sea necesario ese gran odio que se tienen los personajes en algún momento”, compartía meses atrás Zepeda en una entrevista con People en Español. La doña 2 se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 9 p.m., hora del Este. Advertisement

Close Share options

Close View image OMG! Aracely Arámbula y David Zepeda se comen a besos en La doña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.