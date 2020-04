Aracely Arámbula y Carlos Ponce sorprenden con escena subida de tono en La doña 2 Sus personajes de dejaron llevar por la pasión durante la etapa culminante de la telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Altagracia Sandoval (Aracely Arámbula) se ha caracterizado desde el inicio de La doña (Telemundo) por ser una mujer muy sensual que sabe cómo volver locos a los hombres y la segunda temporada, que está por finalizar en el prime time hispano, no ha sido la excepción. El personaje interpretado por la reconocida actriz mexicana ha tenido incontables escenas de cama con varios galanes de la telenovela, entre ellos José Luis Navarrete (David Zepeda). Ahora, en plena recta final de la ficción, Arámbula ha vuelto a incendiar las pantallas de Telemundo, esta vez en compañía del actor puertorriqueño Carlos Ponce, con quien la también heroína del melodrama La patrona protagonizó recientemente una escena subida de tono que ha generado cientos de reacciones a través de las redes sociales. “Me muero, quiero que se queden juntos”, comentó una televidente de La doña tras ver el ardiente encuentro entre Sandoval (Arámbula) y Contreras (Ponce). “Pura pasión y amor”, se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que el público de La doña está muy dividido en esta etapa final en la que el personaje de Aracely se debate entre dos amores: Navarrete y Contreras, aunque como podemos ver en esta escena parece que la balanza se está inclinando a favor de este último. “¿Candela eso? Las escenas con Navarrete eran candela”, escribió otro de los seguidores de la pareja conformada por Altagracia y José Luis, también llamada Navagracia. Será durante las próximas semanas cuando conozcamos por fin el destino final de La doña pues la telenovela llegará a su gran final antes de que finalice abril. En su lugar, Telemundo estrenará su nuevo drama 100 días para enamorarnos, historia que protagonizan Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro. Advertisement

