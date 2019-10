Así lucen los actores de la telenovela Soñadoras 20 años después By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Ya han pasado más de dos décadas desde el debut en pantalla chica de la telenovela Soñadoras. ¡Mira qué ha sido de los protagonistas de este recordado culebrón! Empezar galería El elenco Image zoom Mezcalent Las actrices Angélica Vale, Laisha Wilkins, Aracely Arámbula y Michelle Vieth formaron parte del elenco de esta serie mexicana. Advertisement Advertisement Aracely Arámbula Image zoom Mezcalent La actriz mexicana interpretó a Jacqueline de la Peña, una estudiante que estaba enamorada de un profesor. La Doña Image zoom Cortesía Telemundo Arámbula ha encabezado esta serie de Telemundo desde el 2016. Advertisement Laisha Wilkins Image zoom Mezcalent La actriz interpretó a Emilia González, quien soñaba con ser bailarina y se enamoró de un bailarín mayor que ella. Activa Image zoom Victor Chavez/WireImage Hoy por hoy, Wilkins es muy activa en las redes sociales; su rol más reciente fue en La candidata en el 2017. Michelle Vieth Image zoom Mezcalent La actriz dio vida a la protagonista de la telenovela, Lucía de la Macorra, quien era amiga del personaje interpretado por Arámbula. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre amigas Image zoom Instagram Michelle Vieth Por lo que parece, Vieth y Arámbula siguen siendo amigas fuera de la pantalla chica. Angélica Vale Image zoom Mezcalent La mexicana interpretó a Julieta Ruiz Castañeda, una joven que quería ser rica —y estaba dispuesta a lo que fuera para salir de la pobreza. Nuevos proyectos Image zoom Mezcalent Vale es DJ de una estación de radio en California y forma parte del elenco de la serie animada de Netflix Seis Manos. Advertisement Advertisement Advertisement Arath de la Torre Image zoom Mezcalent El actor interpretó a Adalberto "Beto" Roque, quien estaba enamorado de Vieth en la trama y salió con el personaje de Vale. Eduardo Verástegui Image zoom Instagram/Eduardo Verástegui Interpretó a Manuel Jr., un estudiante que estaba enamorado del personaje de Arámbula. Gustavo Cárdenas Ávila Image zoom IG/Jan Mejor conocido como Jan, el actor le dio vida a Gerardo Rinalde, el novio de Wilkins que también salió con el personaje de Vieth. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Así lucen los actores de la telenovela Soñadoras 20 años después

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.