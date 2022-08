Aracely Arámbula se emociona hasta las lágrimas en la presentación de su nueva telenovela, La madrastra La actriz mexicana no pudo evitar romper a llorar al dedicar el melodrama a su padre, quien murió recientemente. "Estoy realmente dando la mitad de mi alma que me queda en esta historia", dijo visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una mezcla de sentimientos encontrados –por un lado feliz ante el inminente estreno de su nueva telenovela y, por otro, aún triste y con mucho dolor en su corazón debido a la reciente partida de su padre–, Aracely Arámbula presentó este miércoles a los medios de comunicación la nueva versión de La madrastra, historia que protagoniza junto a Andrés Palacios para TelevisaUnivision. "Estoy muy emocionada y la verdad es que muy contenta de volver a la televisión con este gran proyecto. Estoy llena de emociones. Tengo la fortuna de ser la madrastra en esta ocasión y soy Marcia Cisneros, un personaje que va a sufrir mucho. Van a ver mucho drama, pasión, mucho amor y desamor con los hijos… No se la pueden perder, de verdad que estoy muy contenta", expresó la también heroína de exitosos melodramas como La patrona y La doña. Arámbula, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores en la red social Instagram, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al dedicar este proyecto a su padre, cuya muerte la sorprendió hace tan solo unas semanas en plenas grabaciones de la telenovela. Aracely Arámbula Aracely Arámbula se emociona en la presentación de su nueva telenovela | Credit: TELEVISAUNIVISION "Un trabajo que lo dedico con toda el alma y mi corazón a la parte de mi alma que está desde allá arriba deseándome toda la suerte. Estoy muy emocionada", dijo antes de romper a llorar. "Ha sido una presentación diferente, pero estoy muy agradecida con Dios por habérmelo prestado tanto tiempo. Estoy realmente dando la mitad de mi alma que me queda en esta historia y espero que la vivan conmigo y se la dedico a mi papito con toda el alma. Pero sí es muy difícil". En medio del difícil momento que está viviendo en el terreno personal, Arámbula ha encontrado en el trabajo y en sus compañeros, que no han dejado de arroparla, la mejor de las terapias. Aracely Arámbula Aracely Arámbula rompe a llorar en la presentación de La madrastra | Credit: TELEVISAUNIVISION "Me ha hecho reír tanto", aseveró la reconocida actriz refiriéndose a su galán en la historia, Palacios, "que de verdad le agradezco mucho porque gracias a sus terapias de risa me concentro en el trabajo y me olvido un poquito de la tristeza y la convierto en alegría". Más sobre La madrastra La madrastra cuenta la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió y por el que es condenada a 35 años de prisión. Esteban (Palacios), su esposo, la considera una asesina por lo que la abandona a su suerte y tramita su divorcio. Segura de su inocencia y de que entre los amigos de su exmarido se encuentra el verdadero homicida, Marcia estudia Leyes mientras está en la cárcel para reabrir el caso. Aracely Arámbula Aracely Arámbula es Marcia en La madrastra | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Veinte años después, un abogado logra tramitar la libertad anticipada y regresa a México para limpiar su nombre y reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta. Marcia luchará por recobrar a su familia y demostrar su inocencia bajo la identidad de Marisa Jones y poder investigar a cada uno de los sospechosos. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: TELEVISAUNIVISION La telenovela se estrena en México este lunes 15 de agosto por Las Estrellas. Próximamente llegará a Estados Unidos a través de Univision.

