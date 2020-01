Aracely Arámbula rompe el silencio sobre la salida de David Chocarro de La doña La actriz mexicana cuenta en exclusiva por qué el actor argentino no protagonizó junto a ella la segunda temporada de la recién estrenada telenovela de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Altagracia Sandoval (Aracely Arámbula) regresó a hacer de las suyas el pasado 13 de enero a las pantallas de Telemundo con el estreno de la segunda temporada de La doña. La telenovela aterrizó en el prime time hispano con un renovado elenco, nuevas tramas y una importante ausencia: la de su protagonista David Chocarro, cuyo personaje, Saúl Aguirre, fue brutalmente asesinado durante el primer capítulo. La salida del actor argentino de la ficción ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, especialmente debido a que el galán no se ha pronunciado aún sobre lo sucedido. ¿Pero qué llevó realmente a Chocarro a no participar en la nueva temporada de La doña? “Fue cuestión de la historia”, admite Arámbula en entrevista exclusiva con People en Español. “Iba a ser complicado que regresara y volviera con Altagracia porque, aunque el público lo pedía mucho y les gustaba mucho [la pareja], de alguna manera era volver a pelear con la hija”, explica. Image zoom Aracely Arámbula es La doña. La intérprete de 44 años reconoce que para ella ‘sí fue una sorpresa’ la muerte de Saúl Aguirre, pero ‘linda también porque está muy justificado todo lo que sucede’, subraya. “Además hay personajes que ya no podían estar con nosotros porque tienen otra serie, entonces pues bueno se va refrescando [la serie] con nuevas historias”, agrega. Precisamente la muerte de Saúl Aguirre (Chocarro) propicia el ‘reencuentro amoroso’ entre Altagracia y su hija, algo que sin duda tiene muy contenta a la estrella mexicana. “Ahora tuvimos escenas más bonitas, entonces es más lindo todavía porque antes teníamos que pelear adentro del set y ahora nos abrazamos”, comparte. “Ya tenía muchas ganas de ver a Danita y felicitarla y abrazarla. Me siento muy orgullosa con sus éxitos y cuando la veo triunfando en España y cantando me siento como pavo real, como si verdaderamente fuera su mamá. Me da mucho gusto por ella”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No está Chocarro por motivos de historia y compromisos profesionales, pero hay otros dos galanes de los que Aracely no se puede quejar: Carlos Ponce y David Zepeda. “En absoluto [puedo]. Son galanes que la gente quiere muchísimo y que son grandes amigos para mí. Yo creo que la gente va a disfrutar que es lo principal”, asegura. Image zoom Aracely Arámbula, David Chocarro y Carlos Ponce. ¿Pero quién será en esta temporada el favorito de Altagracia? “Eso lo van a ir descubriendo noche a noche, pero la verdad es que los dos son personajes muy importantes en la vida de Altagracia, uno por una razón y el otro por otra”, responde. La doña se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

