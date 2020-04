Aracely Arámbula revoluciona las redes nadando 'desnuda' en una piscina La actriz mexicana compartió a través de sus redes un detrás de cámaras de una de las muchas escenas subidas de tono que protagonizó en la segunda temporada de La doña. ¡Mira el vídeo! ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que Aracely Arámbula posee uno de los cuerpos más espectaculares del medio artístico para nadie es un secreto. A sus 45 años, la actriz mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna jovencita y prueba de ello son las imágenes que comparte en sus redes sociales. Una vez más, la protagonista de la exitosa telenovela La patrona volvió a deleitar las pupilas de las más de 5 millones de personas que la siguen en Instagram al compartir un vídeo en el que aparentemente aparece completamente desnuda nadando mientras nada sola en una piscina. Image zoom Aracely Arámbula Mezcalent El vídeo, que en pocas horas superó el medio millón de reproducciones, pertenece a un detrás de cámaras de una de las muchas escenas subidas de tono que protagonizó Arámbula en la segunda temporada de La doña, ficción que se transmite actualmente en el prime time hispano. Más concretamente, la escena forma parte del primer encuentro sexual que tuvo su personaje con José Luis Navarrete, interpretado por David Zepeda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Preparándonos para la escena de la alberca en la hacienda de Altagracia, ensayando con mi director Carlitos y toda la gente que tenía que estar ahí. Yo pensé que serían máximo 6 y no, lo menos que tenían que estar ahí eran como 30", escribió Aracely junto a la grabación. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, así como tampoco los piropos. "Con ese cuerpazo no debería darte pena", comentó una seguidora de la actriz tras ver el vídeo. "Esa escena estuvo muy hot. Valió la pena el sacrificio", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron la sexy publicación que compartió Arámbula. Tras algo más de 70 capítulos, la segunda temporada de La doña llegará a su gran final el próximo lunes 27 de abril a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. ¿Te lo vas a perder? Advertisement

Close Share options

Close View image Aracely Arámbula revoluciona las redes nadando 'desnuda' en una piscina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.