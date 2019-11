¡Adiós a Telemundo! Aracely Arámbula regresa a su casa Televisa con nuevo proyecto Ahora que su contrato de exclusividad con Telemundo llegó a su fin, la actriz mexicana Aracely Arámbula está de regreso en la televisora mexicana con nuevo proyecto. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que su contrato de exclusividad con Telemundo llegó a su fin, Aracely Arámbula está de regreso en Televisa, la que fue su casa durante muchos años. La protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña visitó recientemente las instalaciones de la televisora mexicana para alistar su participación en el programa especial que se transmitirá el 11 de diciembre por Las Estrellas con motivo de la celebración del día de la Virgen de Guadalupe. "Vine a grabar un tema y estamos aquí haciendo muchas cosas. Me dio mucha emoción entrar… tantos recuerdos, mis comienzos… Ahorita que veníamos entrando decía ‘guau el camino del CEA cuando yo me lo recorría diario a mi escuela", expresó emocionada Arámbula ante las cámaras del programa de televisión Hoy que conducen Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Image zoom Mezcalent "Para el arte, para la música, que ahorita estoy muy feliz con la música, y para la actuación no hay fronteras. Estoy muy contenta porque aquí comencé y lo bonito es estar en contacto con la gente y que te vean en todos los canales", agregó Aracely. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por el momento este es su único proyecto confirmado con Televisa, se rumora fuertemente que la también heroína del melodrama Abrázame muy fuerte podría encabezar una de las nuevas telenovelas que alista la televisora para el próximo año. "Se rumora que va a hacer novela por acá", comentó Legarreta este martes durante el matutino de Televisa. A lo que el reportero que realizó la entrevista le respondió: "Sí, viene a protagonizar". Si bien ya no forma parte del talento exclusivo de Telemundo, Arámbula estará a principios del próximo año de regreso en las pantallas de la cadena de habla hispana como protagonista de la segunda temporada de la telenovela La doña que se estrena en enero. Advertisement

