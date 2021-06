Aracely Arámbula recibe llamada de Televisa para protagonizar nueva telenovela La actriz, sin embargo, se ha visto obligada a rechazar la invitación. ¿Por qué? Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que ya no cuenta con un contrato de exclusividad con Telemundo, Aracely Arámbula está más que abierta a recibir propuestas de trabajo de las diferentes cadenas de televisión, incluida Televisa, empresa que la vio nacer como estrella hace casi tres décadas y en la que protagonizó exitosos melodramas como Soñadoras y Abrázame muy fuerte. De hecho, la actriz mexicana compartió en una reciente transmisión en vivo en Instagram que hace justo unos días la llamaron de Televisa para protagonizar uno de los nuevos melodramas que se están cocinando en la denominada por muchos 'fábrica de sueños'. "Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención", reveló la también cantante de 46 años. A pesar de que quedó muy contenta con la historia que le ofrecieron, Arámbula reconoció que con todo el dolor de su alma tuvo que rechazar el proyecto debido a que coincide en fechas con una gira de teatro que iniciará próximamente por Estados Unidos junto a Gabriel Soto. "Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede", explicó. "Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión", agregó. Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent Si por ella fuera, Aracely aseveró que hace tiempo que ya hubiera estado al aire con una nueva telenovela "pero son cuestiones que no dependen de uno", dejó claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que está estrenando una aplicación móvil para estar más en contacto con sus fans, también habló de lo que sucede con la tercera temporada de La doña. "Yo por mí estaría haciendo La doña 3, pero es una decisión de la televisora, no es mía. Y no es precisamente porque no funcionara. La novela ahora sí que La doña 2 fue una novela muy buena, primero que nada la primera temporada fue muy exitosa, la segunda también gracias a ustedes y la tercera se atravesó la pandemia y ha sido complicado", comentó al respecto.

