Aracely Arámbula inicia grabaciones de la nueva versión de La madrastra La actriz mexicana comenzó a grabar este lunes junto al galán chileno Andrés Palacios esta telenovela que marca su esperado regreso a TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula, protagonista de La madrastra | Credit: Instagram Jorge Ugalde Emocionada, Aracely Arámbula inició este lunes 6 de junio una nueva aventura profesional en México que la mantendrá ocupada durante los próximos meses. La actriz mexicana, quien supera los 6 millones de seguidores solo en Instagram, comenzó a grabar ayer la nueva versión de la exitosa telenovela La madrastra, historia que marca su esperado regreso a los foros de grabación de Televisa San Ángel tras más de una década de ausencia. Las cámaras de Televisa Espectáculos tuvieron acceso al primer día de grabaciones de este melodrama que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) y a través de las redes sociales se compartieron en exclusiva las primeras imágenes de sus protagonistas. Aracely Arámbula Aracely Arámbula, protagonista de La madrastra | Credit: Televisa Espectáculos "Sólo Televisa Espectáculos acompañó a Aracely Arámbula y Andrés Palacios durante su primer día de grabaciones en La madrastra, el nuevo melodrama de la productora Carmen Armendáriz que pronto veremos por Las Estrellas", se escribió desde el perfil de Twitter de Televisa Espectáculos. Andrés Palacios Andrés Palacios, protagonista de La madrastra | Credit: Televisa Espectáculos La madrastra tiene como protagonista a María (Arámbula), una mujer que después de cumplir una condena de 20 años por un asesinato que no cometió está decidida a recuperar a sus hijos, quienes la creen muerta. Así se embarcará en una misión para demostrar su inocencia y descubrir la identidad del verdadero asesino, mientras trata de ganarse el cariño de sus hijos. Aracely Arámbula Aracely Arámbula en las grabaciones de La madrastra | Credit: Instagram Aracely Arámbula SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De origen chileno, la historia se hizo mundialmente conocida en el año 2005 a través de la versión mexicana que protagonizaron Victoria Ruffo y César Évora bajo la producción de Salvador Mejía. La madrastra Victoria Ruffo y César Évora, protagonistas de La madrastra (2005) | Credit: Mezcalent En 2015, Itatí Cantoral protagonizó la versión colombiana de esta historia junto al español Miguel de Miguel. La telenovela, sin embargo, no logró superar el éxito de la mexicana.

