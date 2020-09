Aracely Arámbula: "A mí me ofrecieron hacer Teresa" La actriz y cantante mexicana compartió que llegó incluso a hacer las pruebas para el personaje, pero hubo algo que la hizo declinar el proyecto en el último momento. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer pudo no haber protagonizado la exitosa telenovela Teresa. La actriz de origen francés no fue la primera opción que tuvo en mente el productor José Alberto Castro para protagonizar esta exitosa telenovela que se grabó en México en el año 2010. De hecho, el personaje protagónico de esta historia se le ofreció en un inicio a Aracely Arámbula. "A mí me ofrecieron que hiciera Teresa", dio a conocer la también heroína de exitosos melodramas de Telemundo como La patrona y La doña a través de sus redes sociales. Image zoom Angelique Boyer y Aracely Arámbula Mezcalent (x2) "Teresa era una de las telenovelas que a mí me llamaban la atención. Fue increíble porque yo lo pensé, yo quería hacer Teresa y de pronto ‘El Güero’ llama a mi hermano", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que en ese momento acababa de terminar de grabar Corazón salvaje, decidió, sin embargo, declinar la invitación para darle prioridad a su familia. "Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses", se sinceró. "Entonces yo dije 'se me hace que no es el momento de que haga esta novela' porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí con el dolor de mi alma porque sabía que era ya una gran novela decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue". Image zoom Aracely Arámbula Mezcalent A pesar del éxito que tuvo la telenovela que finalmente terminó protagonizando Angelique hoy Arámbula no se arrepiente de haber tomado la decisión de renunciar al proyecto. "No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos [refiriéndose a sus hijos] y las cosas suceden por algo", aseguró la también cantante.

Close Share options

Close View image Aracely Arámbula: "A mí me ofrecieron hacer Teresa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.