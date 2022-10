Aracely Arámbula y su emotiva confesión entre lágrimas: "Sentí que no iba a poder. Ha sido lo más difícil de mi vida" La protagonista de La madrastra (Univision) no pudo evitar emocionarse al hablar de lo difícil que fue para ella grabar la telenovela en medio del dolor que estaba sintiendo por la reciente muerte de su padre. "Había ocasiones que no podía llorar [en las escenas], mi corazón estaba estrujado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula estaba inmersa en las grabaciones de la nueva versión de La madrastra (Univision) cuando a mediados de julio recibió el golpe más duro de su vida: la muerte de su padre. "Antes de que pasara esto yo lloraba muy a gusto, o sea lloraba muy en actuación, en lo que yo sé hacer, me explayaba de la mejor manera, me caían dos, tres lágrimas; y después, a pesar de que yo traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar [en las escenas] porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido", confesó la actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Había otros momentos, en cambio, en los que la también heroína de exitosos melodramas como La doña y La patrona empezaba a llorar y no podía parar de sufrir. "Tenía que controlar porque de repente dicen corte y todo el mundo sigue a lo que sigue y tú estás enfrascado, estás en el dolor, entonces estaba como que arriba, abajo, arriba, abajo. Y le agradezco mucho a mi coach que estuvo conmigo de la mano, nunca me soltó y a todo mi equipo. Había momentos en que me derrumbaba y de repente me iba al cámper […], del dolor que traía no podía ni hablar fuerte". Traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar [en las escenas] porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido... — Aracely Arámbula Aracely Arámbula Credit: Instagram Aracely Arámbula Arámbula reconoció que tener que hacer frente a las grabaciones de la telenovela en medio del dolor que estaba sintiendo por la reciente muerte de su padre fue "muy difícil" para ella. "Lloré tanto en la novela y […] sigo llorando en casa porque de alguna manera estoy viviendo lo que no había podido vivir, mi duelo", confesó visiblemente emocionada la artista, quien terminó de grabar el melodrama que produce Carmen Armendáriz hace apenas unas semanas. Sigo llorando en casa porque de alguna manera estoy viviendo lo que no había podido vivir, mi duelo — Aracely Arámbula "Pero trato de estar bien porque se lo dedico a él con toda el alma y él sabe que lo amo y se lo dije 20 millones de veces y más y se lo digo diario y se lo sigo diciendo. Me lo decían mucho 'disfruta, aprovecha y abraza mucho a tus papás', lo hice pero todos los que están escuchando que tienen a su papito, a su mamá de verdad abrácenlos mucho, quiéranlos, dedíquenles todo y no dejen las cosas para después, hay que hacerlas en el momento", compartió entre lágrimas. El día que terminamos de grabar solo volteé así al cielo y dije 'gracias Dios y gracias mi papá que lo pude hacer, que se logró' porque yo misma sentía que no iba a poder — Aracely Arámbula Prueba de fuego Así como fue una situación muy difícil y dolorosa para ella, la actriz aseveró que "también fue una prueba de fuego" que consiguió superar. "Me di cuenta que puedo ser muy fuerte, que puedo", señaló. "El día que terminamos de grabar solo volteé así al cielo y dije 'gracias Dios y gracias mi papá que lo pude hacer, que se logró' porque yo misma sentía que no iba a poder. Me siento muy satisfecha y muy contenta de haber logrado esta prueba tan fuerte en mi vida". La madrastra se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

