"Aún sigo en shock": La escena 'hot' de Aracely Arámbula y David Zepeda que ha incendiado las redes Los actores derrochan química como Altagracia y José Luis Navarrete en la segunda temporada de la telenovela La doña (Telemundo). By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando David Zepeda prometía meses atrás que tendría una ‘gran química’ con Aracely Arámbula en pantalla durante la segunda temporada de La doña no mentía. Todo lo contrario. Más bien se quedaba corto. La actriz mexicana y el galán de 46 años están dejando sin palabras a más de uno con las escenas subidas de tono que están protagonizando en la ficción que la cadena de habla hispana transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. Ambos son pura dinamita cuando están juntos y no lo decimos nosotros. Así lo aseguran los cerca de 1 millón de televidentes que siguen cada noche su intensa historia de amor. “No hay porcentaje para lo fuertes y fogosas que fueron esas escenas”, opinaba una televidente en redes tras ver la ardiente escena que protagonizaron los actores esta semana en una piscina. “Una de las mejores escenas de La doña en la parte hot que he visto”, aseguraba otra persona. “Aún sigo en shock”, escribía una tercera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal está siendo la química entre ambos en la telenovela que algunos incluso fantasean con la idea de verlos juntos en la vida real ahora que los dos se encuentran felizmente solteros. “Yo creo que ese amor va a traspasar la pantalla”, se puede leer en otro de los comentarios que inundaron las redes sociales de La doña. Lo cierto es que por el momento no parece haber una relación más allá de la estrictamente profesional entre ambos. “Aracely es una niña muy comprometida, una mujer que ama lo que hace y una gran actriz”, declaraba Zepeda meses atrás en una entrevista con People en Español. La magia de la televisión Aunque en pantalla se ve muy ‘hot’ y real el resultado, la realidad es que la grabación de ese tipo de escenas no es nada fácil, como reconocía recientemente la propia Arámbula. “¿Creen que esto es fácil? No, no es fácil, en la tele va a parecer todo así como cálido, sensual, amoroso, divino y aquí mírenme cómo estoy”, dijo Aracely tiritando de frío en un vídeo que recogía el detrás de cámara de la escena y que compartió la producción de la telenovela en sus redes sociales. La doña se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

