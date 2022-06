¿Teme Aracely Arámbula a las comparaciones con Victoria Ruffo por la nueva versión de La madrastra? La actriz mexicana graba en México una nueva versión de la exitosa historia que en su día protagonizó Victoria Ruffo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Victoria Ruffo y César Évora en La madrastra; Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent; TELEVISAUNIVISION "Muy contenta, muy feliz". Así se siente Aracely Arámbula ante su regreso a TelevisaUnivision como protagonista de la nueva versión de La madrastra. Con motivo este lunes del inicio de grabaciones del melodrama en locación, la actriz mexicana y su pareja en la ficción, Andrés Palacios, hablaron por primera vez en un encuentro con medios de comunicación sobre su participación en esta telenovela que produce Carmen Armendáriz. "[Es] una superhistoria, así que muy emocionados de volver a entregar este novelón a toda la gente y deseando que les guste mucho", expresó la actriz y cantante mexicana en declaraciones recogidas por la reportera mexicana Berenice Ortiz a través de su canal de YouTube. "Nosotros por nuestra parte vamos a poner todo el corazón, todo el cariño…", agregó. Palacios subrayó que "aunque sea una historia conocida por muchos", "será una versión distinta con otros recursos, más tecnología, con narrativas diferentes, mucho más actual". La madrastra Claquetazo de inicio de grabaciones de La madrastra | Credit: TelevisaUnivision Pero, ¿será que temen a las comparaciones que puedan surgir entre su versión y la que protagonizaron en el año 2005 con gran éxito Victoria Ruffo y César Évora? "Habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero lo vamos a hacer igual, con el mismo amor, con la misma pasión", aseveró la también heroína de exitosos melodramas como La patrona y La doña. "Por mi parte estoy tan feliz que nada me va a apagar eso de 'ay estuvo mejor la de Vicky'. A mí me encantó la de Vicky, si está mejor qué padre, la de Vivir un poco también fue un gran novelón, nos toca hacer esta novela y la vamos a hacer con mucho cariño". La madrastra Victoria Ruffo y César Évora, protagonistas de La madrastra (2005) | Credit: Mezcalent "No es competencia, se trata de hacer versiones diferentes", apuntó por su parte el actor de origen chileno. "Creo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no se trata de superar a nadie. Creo que es imposible considerar la idea de superar porque somos elencos diferentes en tiempos distintos con recursos diferentes, entonces es prácticamente imposible. Me parece que incluso si los mismos actores hicieran el mismo proyecto repetido sería diferente…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madrastra cuenta la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió. Después de cumplir su condena, buscará reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta, por lo que luchará para recuperar a su familia y demostrar su inocencia.

