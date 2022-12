¡Entrevista! Aracely Arámbula y Andrés Palacios se confiesan: "[Las escenas de pasión] son las más incómodas" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Aracely Arámbula Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana y el galán chileno protagonizan la nueva versión de La madrastra, telenovela que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. Hablamos con ellos. Empezar galería Compañeros y amigos La madrastra Credit: TelevisaUnivision "[Andrés] me hace reír mucho", comenta Arámbula sobre su compañero de escena en esta historia que produce Carmen Armendáriz. "Somos grandes amigos", confiesa. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Escenas de pasión La madrastra Credit: TelevisaUnivision Aunque para el público son las más atractivas, para los actores las escenas de pasión siempre son las mas incómodas de grabar. "Las más incómodas", confirma Palacios. "Estás rodeado más o menos de 60 personas", explica. "Y luego la cámara aquí, el ángulo tal, que no se vea...", continúa Arámbula. 2 de 7 Ver Todo Escenas de pasión La madrastra Credit: TelevisaUnivision "Cómodo no es", reitera el actor chileno, "pero afortunadamente se logra construir una química en particular para el objetivo de las escenas, para que justo la gente pueda disfrutar y pueda soñar junto con los personajes de estos encuentros que digamos que [en este caso] van un poco en contra de la historia". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Historia atípica La madrastra Credit: TelevisaUnivision Y es que los actores viven como protagonistas de La madrastra una historia de amor atípica que se ve truncada por un crimen que lleva al personaje interpretado por Arámbula a permanecer dos décadas encarcelada injustamente. "[Marcia y Esteban] se juntan un poco en contra de sus creencias, sus enojos, sus rencores y frustraciones porque al final el amor y esta pasión que hay entre ellos dos siempre está allí", señala Palacios. 4 de 7 Ver Todo Sus hijos Aracely Credit: TelevisaUnivision Aracely y Andrés no pueden estar más felices con los actores que interpretan a sus hijos. "Los hijos que nos tocaron son una joya, son una maravilla", asevera Palacios. "Son digamos lanzamientos, talentos nuevos en donde de alguna manera nos hemos visto reflejados de cuando nosotros empezábamos". 5 de 7 Ver Todo Equipo La madrastra Credit: TelevisaUnivision Para Aracely el hacer equipo "es lo más importante para que una telenovela fluya y salgan las cosas bonitas porque es mucha gente la que trabaja detrás de nosotros que agradecemos enormemente a todos y cada una de las personas que hacen que esto sea realidad e invierten su talento y toda su pasión en esta gran historia para que nosotros podamos estar al aire". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Sígueles la pista! La madrastra Credit: TelevisaUnivision No dejes de ver a Arámbula y Palacios en la nueva versión de La madrastra a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

