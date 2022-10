¡Entrevista! Aracely Arámbula y Andrés Palacios hablan de la nueva versión de La madrastra La actriz mexicana y el galán chileno protagonizan esta esperada telenovela que Univision estrena este lunes 17 de octubre a las 10 p. m., hora del Este. Hablamos con ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrastra, la historia de una mujer que, tras pasar 20 años encarcelada por un crimen que no cometió, no descansará hasta recuperar el amor de sus hijos y descubrir la identidad del verdadero asesino, regresa este lunes al prime time de Univision con una versión modernizada que cuenta con las actuaciones protagónicas de Aracely Arámbula y Andrés Palacios. La actriz mexicana está convencida de que si al público le gustó la versión que protagonizó Victoria Ruffo hace casi dos décadas "también esta les va a fascinar". "Es una historia que viene renovada, que viene contada en 50 capítulos y que va a ser una historia rápida", explica. "Los 120 capítulos que vieron fueron maravillosos porque a mí me encantó la historia de Vicky [Ruffo], pero ahora viene modernizada y viene hacia esta época actual. Está contada con todas las cosas actuales: tecnología, historias y momentos que viven los personajes hacia esta época", detalla la también cantante, quien supera los 6 millones de seguidores en Instagram. Aracely Aracely Arámbula, protagonista de la nueva versión de La madrastra | Credit: Mezcalent El melodrama que produce Carmen Armendáriz aterriza en Estados Unidos a dos meses de su exitoso estreno en México, donde ya se encuentra en sus últimos capítulos. "No, comparaciones como tal no [ha habido muchas] porque es otra generación también la que la está viendo. Al contrario, han sido comentarios muy bonitos", asevera Arámbula al ser preguntada por la reacción del público mexicano hacia esta nueva versión. Aracely Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: Mezcalent "Sí, bastante satisfactorios [los comentarios]", continúa Palacios. "Me parece que en un principio siempre que se lanzan estas noticias de se va a volver a hacer esta historia hay, claro, públicos que inevitablemente van a hacer comparaciones, pero cuando la empiezan a ver se dan cuenta que es prácticamente imposible poder comparar porque de inicio los tiempos son distintos, los elencos son diferentes, las adaptaciones también son distintas y eso evita que exista una comparación entre una y otra o cualquier versión anterior o a futuro". Arámbula señala que todo "el equipo inmenso" de trabajo que está delante y detrás de cámaras ha dejado el corazón en esta historia "para que les guste mucho esta versión". "Y no para competir", aclara la también heroína del melodrama de Telemundo La doña, "simplemente es una nueva versión que tenemos el placer y el privilegio de poder tener en nuestras manos". Andrés Palacios Andrés Palacios, protagonista de la nueva versión de La madrastra | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Exacto porque nunca será una competencia", afirma el actor de origen chileno, quien considera que "sería bastante fallido pretender competir con algo que no hay manera". "Además que fue un éxito maravilloso", agrega Arámbula. "Esperemos que en esta ocasión también lo sea y que les guste mucho y disfruten como disfrutaron de la versión de Victoria, de la de Angélica [Aragón] y todas las versiones que se han hecho".

