La verdad es que yo no sabía que iba a ser el tema de salida hasta que se estrenó en Estados Unidos. ¿Y cómo surgió la oportunidad? Buscándola. Yo le hablé al señor productor, a Carlos Bardasano, le dije: 'Me gustaría mucho componer un tema para la novela y lo uses para lo que quieras'. Y pues siempre tienen de antemano un no, de que 'mira, no creo, ya tenemos canción, ya tenemos el tema principal'. Y yo le dije: 'Yo la voy a componer y si no te gusta no pasa nada la lanzo por mi cuenta'. Y se la mandé. Tardó días en responderme y lo primero que me dijo fue: 'Está muy bonita y todo, la vamos a usar para el tema de amor de Yuri y Cholo', lo cual yo me sentí superfeliz, agradecida, emocionada. Pero fue hasta que se estrenó en Estados Unidos que yo me enteré que iba a ser el tema de salida, entonces mucho más feliz.