Ara Saldívar, 'Actriz de la semana': "Tengo mucho parecido con Gabriela Villaseñor"

Hasta hace unos meses su rostro era desconocido para la mayoría del público, pero hoy gracias a Gabriela Villaseñor muchos se preguntan quién es la talentosa y carismática actriz que se esconde detrás de este personaje que podemos ver todas las noches en la exitosa telenovela de Televisa Te doy la vida (Univision). Ara Saldívar, de 27 años, llevaba muchos años preparándose a la espera de una oportunidad como esta que le permitiera mostrar su talento.

"Me siento muy afortunada y creo que soy un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Yo llevo persiguiendo esto desde que tenía 10 años y participé en el programa Código Fama y tuvieron que pasar 17 años para que se diera", cuenta a People en Español.

Aunque desde pequeña se sintió atraída por el mundo artístico –de ahí que con tan solo 10 años participara en el citado reality show de niños de Televisa–, llegado el momento de tener que elegir qué estudiar Ara decidió decantarse por una carrera universitaria.

"Mis papás querían que estudiara una carrera entonces estudié Nutrición, pero no me conformé con eso y fue cuando ya me aventé a venirme a la Ciudad de México solita a luchar por lo que realmente me hace feliz", comparte. "Yo desde chiquita me hubiera quedado después de Código Fama a hacer novelas pero también entiendo la parte de papás de miedo".

Su primer trabajo en Televisa fue como reportera de espectáculos del programa Hoy. "Luego conocí a Eugenio Cobo, que es el director del CEA, y me invitó a estudiar en el CEA. Entonces me aventé, renuncié a Hoy y entré al Centro de Educación Artística de Televisa", relata.

Aunque hoy resulta difícil imaginarse a Gabriela Villaseñor sin Ara Saldívar, lo cierto es que en un inicio el personaje no era para ella. "Habían elegido a otra actriz, pero la chica al final no pudo y fue que ya me eligieron a mí. Ya después de ver el éxito que está teniendo el proyecto y también mi personaje se me acercó uno de los directores y me dijo: ‘Ara tú fuiste mi gallo desde el principio, o sea desde los castings pero tuvieron que pasar ciertas cosas para que el personaje fuera tuyo. Pero el personaje era para ti’", rememora la artista. "Entonces bien dicen que cuando las cosas son para ti aunque te quites y aunque te pongas".

La actriz agradece que una oportunidad como esta le llegara en un momento tan maduro de su vida y no antes. "Creo que yo tenía que vivir todo lo que me tocó vivir, las cosas negativas, las cosas positivas, estar mucho tiempo con mi familia para realmente saber qué quiero y qué no quiero. Es un medio muy complicado y ahorita estoy en un momento tanto emocional, física como psicológicamente muy estable para recibir cualquier tipo de crítica y que no me afecte. Entonces estoy feliz y no me siento triste de que hayan sido 17 años después. Al contrario. Este éxito lo estoy saboreando de una manera inexplicable. Era el momento, ni antes ni después", asegura.

Quien la conoce de cerca o la sigue en sus redes sociales sabe que Ara guarda muchas similitudes con su personaje. "Creo que sí tengo mucho parecido", admite. "Al igual que Gabriela Villaseñor trato siempre de estar de buen humor aunque no siempre lo logro. También son muy familiar. Estoy con mi familia todo el tiempo, a lo mejor no físicamente porque no puedo pero estoy todo el tiempo hablando con ellos", comparte.

Estas, sin embargo, no son las únicas similitudes que existen entre ambas. "Tengo igual dos hermanas más grandes y me considero una excelente tía. Cada vez que voy a mi pueblo mis dos sobrinos no se despegan de mí, entonces creo que por eso hice también un clic impresionante con Leo, (Nico) porque sé lo que es tratar con niños y me encantan".

Compartir set de grabación durante tantos meses con actores de la talla de Omar Fierro y Erika Buenfil ha supuesto para la actriz una experiencia enriquecedora, no solamente a nivel profesional. "Erika y Omar, que son mis papás en la telenovela, se convirtieron en mis papás postizos en la Ciudad de México. Yo soy de Tamaulipas, mis papás están lejos y obviamente por más que hable con ellos telefónicamente no es lo mismo que hacerlo en persona. Yo platicaba mucho con Erika, aparte ella también es del norte y en su momento tuvo que dejar a su familia, entonces nos identificamos mucho y platicábamos de la vida".

Hoy Ara saborea el éxito de Te doy la vida mientras continúa en la búsqueda de nuevas oportunidades que le permitan seguir explorando su talento como actriz.