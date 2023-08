Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan El extraño retorno de Diana Salazar La pareja de actores hará mancuerna en el remake que lanzó a la fama a Lucía Méndez, ¡todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Extraño retorno de Diana Salazar Extraño retorno de Diana Salazar | Credit: Cortesía La adaptación de la exitosa novela de 1988 que protagonizó Lucía Mendez, está de vuelta con Angelique Boyer y Sebastián Rulli. La historia ambientada en el siglo XVII, será viaje a un universo desconocido y sobrenatural en donde el amor será el eje y su poder será puesto a prueba una y otra vez. Una historia en donde el escepticismo y el amor más romántico y soñado se enfrentarán siglos después cuando en el presente Diana (Angelique) y Mario (Sebastián Rulli) inesperadamente se vuelvan a reunir. Forman parte también del elenco, Paola Toyos, Arap Bethke Ruben Sanz, Eduardo Victoria, Ivan Tamayo, Axel Alcántara y los primeros actores Mónica Dionne y Sergio Reynoso. La serie es dirigida por Luis Manzo ("Si nos dejan", "Los ricos también lloran", "Betty en NY") y Pável Vázquez ("Travesuras de la niña mala", "El dragón", "Los ricos también lloran"). ¡Este drama de amor estará disponible en ViX!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan El extraño retorno de Diana Salazar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.