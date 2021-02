Close

Angelique Boyer y Sebastián Rulli, ¿a un paso de protagonizar la telenovela Vencer el pasado? "Sé que es una gran historia y que está muy buena", comentó la actriz en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Semanas atrás, Gaby Rivero, la inolvidable tía Carlota de la exitosa telenovela Lo que la vida me robó, sorprendía a muchos al dar a conocer a través de una transmisión en vivo en Instagram que regresaba este año a los melodramas junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli. "Este año vamos a hacer novela juntas otra vez. Es una novela muy interesante de un laboratorio genético en donde pasan muchas cosas y va a estar ella y Sebastián Rulli también", declaró la actriz mexicana sin que hasta el momento Televisa haya confirmado la noticia. Pero el asunto no quedó ahí. Gaby también dio detalles de la telenovela, avanzando que se trata de la última historia de la exitosa trilogía 'Vencer' de la productora Rosy Ocampo. "Es parte de una trilogía de novelas. La primera se llama Vencer el miedo, Vencer el desamor y ahora es Vencer el pasado. Las protagonistas son mujeres empoderadas, mujeres que han sido abusadas de alguna forma y ellas enfrentan esto y es muy interesante", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será cierto que Angelique y Sebastián volverán a encabezar un melodrama juntos? Image zoom Angelique Boyer y Sebastián Rulli | Credit: Mezcalent Preguntada al respecto en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, la actriz de origen francés no confirmó la noticia, pero tampoco la desmintió. "No sabemos todavía, estamos viendo qué es lo que va a pasar este año y pues sé que es una gran historia y que está muy buena", se limitó a responder Angelique. De confirmarse el protagónico de ambos actores en esta historia, esta sería la cuarta vez que Boyer y Rulli serían pareja en la ficción pues ya lo han sido en tres telenovelas.

