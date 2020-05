Angelique Boyer, Ana Brenda y otras actrices recrean míticas escenas de las telenovelas Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next TikTok Gracias a la magia de TikTok, algunos personajes de exitosos melodramas como Yo soy Betty la fea, Teresa, Corazón indomable y Marimar han vuelto a cobrar vida en 2020. ¡En esta galería recopilamos varios de esos divertidos vídeos que acumulan cientos de miles de reproducciones! Empezar galería Angelique Boyer Teresa volvió a apoderarse de la actriz francesa a una década del final del exitoso melodrama mexicano. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Angelique Boyer La actriz recreó también otra de las míticas escenas que protagonizó en Teresa. 2 de 10 Applications Ver Todo Carmen Villalobos La protagonista Sin senos sí hay paraíso se adentró en la piel de la ambiciosa Paola Bracho, personaje que interpretó Gaby Spanic en 1998 en La usurpadora. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Marlene Favela La actriz mexicana revivió por unos segundos a la inolvidable heroína de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea. 4 de 10 Applications Ver Todo Margarita Magaña La malvada Aída de Teresa volvió a cobrar vida nuevamente de la mano de Magaña. 5 de 10 Applications Ver Todo Danna Paola La actriz y cantante mexicana experimentó por unos segundos lo que se siente estar en la piel de la superficial Mía Colucci de la exitosa telenovela Rebelde. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Brenda La actriz mexicana revivió a uno de los personajes más exitosos de su carrera: Aurora, a la que dio vida en Teresa. 7 de 10 Applications Ver Todo Ana Brenda Ana Brenda también recreó la mítica escena de humillación que vivió su personaje, Maricruz, en la exitosa telenovela mexicana Corazón indomable por parte de la malvada Lucía Bravo (Elizabeth Álvarez). 8 de 10 Applications Ver Todo Thalía La estrella mexicana trajo a la actualidad a Marimar, personaje que interpretó en 1994. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christian Chávez El exRBD emocionó a muchos fanáticos de la telenovela Rebelde al volver a portar el uniforme del Elite Way School. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Angelique Boyer, Ana Brenda y otras actrices recrean míticas escenas de las telenovelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.