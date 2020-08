"Fue mi primer amor". Angelique Boyer y Eddy Vilard fueron novios en Rebelde El inolvidable Teo confesó 16 años después que mantuvo un romance con la actriz durante las grabaciones de la exitosa telenovela juvenil de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni y compañía protagonizaron inolvidables historias de amor en la ficción como parte del elenco de la exitosa telenovela juvenil Rebelde (2004). Pero una cosa era lo que vivían sus personajes dentro del melodrama y otra muy diferente lo que pasaba detrás de cámaras entre los actores durante las grabaciones, donde se fraguó más de un romance en la vida real que distaban mucho de lo que el público veía cada tarde frente a su televisor. Mientras que en la ficción, por ejemplo, Eddy Vilard (Teo) tenía como pareja a Zoraida Gómez (José Luján), en la vida real era otra la actriz que hacía palpitar su corazón. Así lo reveló el propio Vilard días atrás en el programa Pinky Promise, donde confesó que mantuvo un breve romance con Angelique Boyer (Vico) durante las grabaciones de la telenovela. Image zoom Eddy Vilard y Angelique Boyer Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue mi novia, eso casi nadie lo sabe", dio a conocer el también presentador. Vilard, que tiene más de 800 mil seguidores en Instagram, compartió que la protagonista de exitosos melodramas como Teresa llegó a ser su primer amor. Image zoom Angelique Boyer en Rebelde Mezcalent "[Anduve con Angelique] cuando estaba en Rebelde. Obviamente amor de verano, mi primer amor. Yo creo que duramos como cuatro meses", detalló el intérprete de 31 años. El romance entre ambos no llegó a buen puerto, pero Eddy guarda los mejores recuerdos de esta etapa de su vida en la que apenas era un adolescente. "Fue muy rápido de que cuatro meses, pero en cuatro meses se hacen muchas cosas, en un día se pueden hacer ya muchas cosas", reveló con una sonrisa pícara en su rostro.

