ENTREVISTA Angelique Boyer y Sebastián Rulli nos presentan Vencer el pasado, su cuarta telenovela como pareja protagónica La pareja de actores se apodera desde esta noche de la pantalla de Univision como protagonistas de la esperada tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer y Sebastián Rulli regresan juntos esta noche a la pantalla de Univision como protagonistas de Vencer el pasado, la esperada tercera entrega de la franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para Televisa. "Realmente estamos muy contentos de presentarles esta historia que tiene tantos matices, que está superentretenida, que les va a traer mucha alegría, muchas buenas anécdotas para poder platicar en familia con un elenco muy, muy bueno", expresa Angelique."Les va a gustar y los va a unir como familia y va a concientizar de la importancia que tiene el Internet para bien y para mal", agrega por su parte Rulli. A horas de su estreno, los actores hablan con People en Español sobre esta nueva aventura profesional en sus vidas que los tiene muy emocionados e ilusionados. ¿Conocían el éxito y la repercusión que habían tenido las dos anteriores entregas de la franquicia? ¿Habían visto algo de Vencer el miedo y Vencer el desamor? Sebastián Rulli: Sí, estábamos informados por supuesto. No habíamos visto las historias completas, pero sí como en general. Yo, en lo personal, siempre veo un poquito de todo lo que está saliendo en la empresa, lo que la gente está viendo cuando sobre todo tiene mucho éxito. En este caso el horario era diferente, entonces sabíamos que era un compromiso mayor con un público más exigente quizás y que espera quién sabe qué, así que el reto era mayor. Angelique, ¿qué te hizo dar el sí cuando te llegó la propuesta? Definitivamente recibir una propuesta de Rosy Ocampo es una propuesta siempre con muchos fundamentos de calidad. Es una mujer que ha sido una gran líder, siempre preocupada por marcar la diferencia como voz femenina y conectar con las ONG para saber cuáles son las temáticas importantes a abordar en todo el mundo del habla hispana para poder dar la vuelta al mundo con sus historias. Su equipo es muy humano, es un equipo con el que lleva muchos años trabajando y se trabaja muy a gusto, así que es una garantía sin duda. De los personajes que me ha tocado interpretar [Renata en Vencer el pasado] es de mis preferidas Angelique Boyer Hablemos un poquito de sus personajes, ¿tienen algo en común con Renata y Mauro? A: Realmente no tenemos nada en común, somos muy diferentes. Aprendí muchísimo. De los personajes que me ha tocado interpretar es de mis preferidas. Sin duda agradezco que hayan hecho a una mujer con una inteligencia emocional sorprendente y de la que tenemos mucho que aprender. Una mujer científica con ganas de inspirar a las nuevas generaciones a que estudien carreras como esa. Realmente me dejó muchos aprendizajes acerca de las temáticas de los demás personajes y una mujer que siempre supo lo que quiso hasta el final. Angelique Boyer Angelique Boyer es Renata en Vencer el pasado | Credit: Mezcalent Fue todo un reto entenderlo, darle vida a esa verdad que él tiene y que busca Sebastián Rulli R: Mauro sí ha tenido muchos problemas y muchas necesidades en su niñez, adolescencia y vida de adulto, entonces [eso] ha generado mucho conflicto en su presente, y su manera de resolver las cosas son muy diferentes a las mías, a las de Sebastián. Darle un camino quizás con mucha lógica dentro de mí como actor fue complicado y me encantó. Fue todo un reto entenderlo, darle vida a esa verdad que él tiene y que busca. Y me encantó porque finalmente creo que como Sebastián tenía razón, lo que más importante en la vida es el amor y no se le puede dar la espalda cuando es sincero y real, entonces lo van a ver en la historia que cuando conoce al personaje de Renata este personaje empieza a ver otro camino y empieza a ver la luz, como quien dice, al final del túnel. Creo que es muy interesante demostrar que en la vida no puedes estar tan necio con algo que finalmente no te lleva a la felicidad. Sebastián Rulli Sebastián Rulli es Mauro en Vencer el pasado | Credit: Mezcalent Sebastián, comentabas hace unos meses en la presentación a prensa de la telenovela que es uno de los personajes más complejos que te ha tocado interpretar Sí, sinceramente su problemática me costó asimilarla como actor para darle verdad. Aunque la historia es alegre y divertida, el personaje es muy oscuro, lo van a ver. Es un personaje que, de hecho, no tenía redes sociales, sufre en algún momento el hecho de no tener una vida para el exterior y ahí demuestra también lo importante que son las redes sociales, no solo el hecho de tenerlas sino también no tenerlas. Y lo complicada que es su vida por algo que en realidad no era su problema ni lo iba a ser más ni menos feliz, pero bueno la vida a veces es así, te pone paredes en frente y hay gente que en vez de abrir la puerta o pasar por al lado piensa que la única manera es tumbarla a golpes y no, no es así. Angelique Boyer Angelique Boyer y Vencer el pasado, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelique en tu caso es la primera telenovela original que protagonizas y en la que tienes un núcleo familiar digamos estable y emocionalmente sano, ¿no? Así es. Ha sido una gozadera ser Sánchez Vidal. El set que se construyó para esa familia era increíble, era superreal, era superacogedor, estaba lleno de recuerdos, lleno de cosas… Estas familias que acumulan todo por si se ofrece algún día, ¿verdad? (Ríe). Entonces al lado de Flaco 'Ibáñez', al lado de Leticia Perdigón junto con Miguel Martínez hicimos un clic padrísimo. Creo que es de las cosas más bonitas que me ha tocado: pertenecer a una familia tan funcional, una familia típica latina que siempre está unida, que siempre busca resolver los problemas juntos, romper estereotipos, abrirse con sus padres, abrirse entre hermanos y de esa manera enfrentar los problemas siempre es mucho más fácil.

