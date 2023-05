¡A por la quinta! Angelique Boyer y Sebastián Rulli volverán a protagonizar juntos La actriz de origen francés y el galán argentino serán nuevamente pareja en la ficción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli | Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más queridas por el público, tanto dentro de la ficción como fuera de ella. La actriz de origen francés y el galán argentino, quienes en septiembre cumplirán 9 años de noviazgo, han protagonizado juntos cuatro telenovelas, todas ellas con gran éxito. La primera fue Teresa, después Lo que la vida me robó, luego Tres veces Ana y más tarde Vencer el pasado. Ahora ambos volverán a compartir pantalla en una nueva historia. Boyer y Rulli serán los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar, una adaptación de la renombrada telenovela que protagonizó la reconocida actriz mexicana Lucía Méndez en 1998. La ficción, que llegará a ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, en 2024, cuenta la historia de dos almas gemelas atrapadas durante varios siglos entre la vida y la muerte. Angelique Boyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli | Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Con una trama elaborada a través del tiempo, este relato sobre el amor prohibido de Leonor (Boyer) y Eduardo (Rulli) en el siglo XVII tuvo un final trágico pues ella fue condenada a muerte por brujería. Sin embargo, el misterioso destino los reunió varios siglos más tarde como Diana y Mario. Esta vez, ella es médico y él un científico de renombre. ¿Sucumbirán a una atracción inexplicable y abrirán los brazos al amor eterno 400 años más tarde? La adaptación de El extraño retorno de Diana Salazar será producida por W Studios con Patricio Wills y Carlos Bardasano a la cabeza del proyecto como productores ejecutivos. TelevisaUnivision unió por primera vez a Angelique y Sebastián como pareja protagónica en la exitosa telenovela Teresa en 2011. La química que derrocharon en pantalla los llevó tan solo dos años después a volver a compartir créditos en un melodrama, esta vez como Montserrat y Alejandro Almonte en el exitoso melodrama Lo que la vida me robó. Era 2013. Angelique Boyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizaron en 2010 Teresa | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2016 volvieron a cautivar a la audiencia como protagonistas de la telenovela Tres veces Ana. Tras un lustro sin coincidir en la pequeña pantalla, en 2021 la productora Rosy Ocampo los volvió a unir como protagonistas en la tercera entrega de su exitosa saga Vencer, que llevó por título Vencer el pasado y donde nuevamente sus personajes lograron enamorar al público. Angelique Boyer Angelique Boyer o Sebastián Rulli protagonizaron en 2021 Vencer el pasado | Credit: Mezcalent Ahora Boyer y Rulli se preparan para dar el salto al servicio de streaming de TelevisaUnivision con la adaptación de la renombrada telenovela El extraño retorno de Diana Salazar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡A por la quinta! Angelique Boyer y Sebastián Rulli volverán a protagonizar juntos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.